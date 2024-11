Ribaltone Maignan, addio Milan: destinazione pazzesca

C’è apprensione in casa Milan per quello che riguarda il destino di Mike Maignan. Il portiere francese ha il contratto in scadenza nel giugno del 2026 ed il rinnovo non appare così vicino.

Le trattative per il prolungamento dell’accordo con Maignan sono in piedi da tempo con l’estremo difensore transalpino che avrebbe un sostanzioso aumento dell’ingaggio ma l’intesa è ancora lontana.

In casa Milan si inizia a pensare all’eventualità di cedere il portiere al termine del campionato qualora non dovesse giungere un accordo tra le parti prima del mese di maggio. Il Milan, infatti, non vuole trovarsi con il proprio estremo difensore ad un anno dalla scadenza del contratto con il rischio poi di perderlo a costo zero come accaduto con Gianluigi Donnarumma. A rinforzare l’ipotesi di un addio del portiere transalpino c’è l’inserimento di una big europea sul portiere della nazionale francese.

Milan, Maignan può dire addio: una big piomba su di lui

Il nome di Mike Maignan è finito nella lista dei desideri di Pep Guardiola che vorrebbe portare l’estremo difensore francese a Manchester in vista della prossima stagione. La possibile partenza di Ederson lascerebbe un buco in casa Citizens con Maignan che diventerebbe il primo obiettivo.

Il Milan, dal canto suo, non chiude le porte ad un’eventuale cessione del calciatore, soprattutto se non dovesse giungere il rinnovo. Se durante la prossima estate Maignan dovesse giungere ad un anno dalla scadenza del contratto il Milan potrebbe dare l’ok alla sua partenza andando a chiedere almeno 40 milioni di euro per il suo cartellino. Un prezzo che raddoppierebbe quasi nel caso in cui il portiere dovesse firmare un nuovo accordo con i rossoneri.

La sosta per le nazionali dà l’occasione alla dirigenza rossonera di andare a parlare con l’entourage del calciatore e cercare di trovare l’intesa per firmare un nuovo contratto. La speranza di Ibrahimovic e soci è quella di chiudere l’affare già prima della fine dell’anno per non trascinare un problema che potrebbe diventare difficile da affrontare in vista della prossima estate.

Oltre al Manchester City ci sono anche altre squadre sulle tracce del portiere francese. Il Real Madrid lo segue da tempo ma il Bayern Monaco sembra pronto a fare sul serio per assicurarsi il cartellino dell’estremo difensore. I bavaresi sono infatti alla ricerca di un portiere che possa sostituire Neuer nel prossimo futuro ed il nome di Maignan è in cima alla lista dei desidersi del club tedesco.