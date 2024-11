Scappa via dall’Inter e dalla Serie A un anno dopo: scelta fatta

Un fulmine a ciel sereno, che colpisce anche l’Inter. Arriva l’indiscrezione di mercato sull’addio del calciatore, pronto a lasciare i nerazzurri e la Serie A. Svelata la prossima destinazione.

Oaktree ha le idee chiare sulle prossime mosse da fare all’Inter. La proprietà americana, infatti, ha dato delle indicazione al presidente Marotta che, dal canto suo, dovrà coordinare tutta l’area tecnica che ha iniziato a monitorare diversi giovani talenti, pronti all’uso, ed utili al progetto nerazzurro.

Infatti, l’obiettivo è quello di abbassare l’età media della rosa. Ovviamente, sarà attivo anche il mercato in uscita con alcuni giocatori che potrebbe salutare molto presto.

Ci sono delle nuove indiscrezioni di mercato, riportate da Caught Offside, che riguardano proprio il futuro del centrocampista dell’Inter che è finito al centro del dibattito dopo le recenti prestazioni. Punto di riferimento per Simone Inzaghi, il calciatore già in passato è stato vicino all’addio. Infatti, numerosi club si sono presentati alla porta dell’Inter per prendere il ragazzo che ha ancora tanti corteggiatori. Questa volta, la storia può cambiare anche perché pare che la volontà del giocatore sia quella di lasciare la Serie A.

Calciomercato Inter: cambiano i piani, ecco cosa sta succedendo

Inter spiazzata dalla decisione del centrocampista, che è aperto a nuove sfide e potrebbe lasciare l’Italia nel corso del prossimo calciomercato. La notizia arriva dall’Inghilterra e potrebbe cambiare le scelte di mercato dell’Inter, che in questo momento è concentrata su altri ruoli. Su indicazione di Oaktree, infatti, la dirigenza ha iniziato a valutare la possibilità di ingaggiare alcuni giovani talenti. Ma la scelta del giocatore di lasciare l’Inter può modificare, in corsa d’opera, il mercato dell’Inter che in caso di addio ha bisogno di un sostituto all’altezza da mettere a disposizione di Inzaghi.

Nuove voci sull’addio dall’Inter di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, 30 anni, a lungo inseguito dal Bayern Monaco, è pronto a salutare l’Inter nel mercato estivo 2025. I nerazzurri, rispetto al passato, non escludono questa possibilità e questa volta hanno fatto sapere di poter valutare una proposta vicina ai 45 milioni di euro. Una cifra abbordabile per i bavaresi che però, adesso, dovranno superare la concorrenza anche di un’altra squadra. Infatti, anche il Manchester City è in agguato per Calhanoglu. Dopo l’infortunio di Rodri, che ha già terminato la sua stagione, gli inglesi hanno messo nel mirino il turco che può essere il sostituto ideale dello spagnolo. Allerta massima, dunque, da parte dell’Inter che al momento opportuno dovrà prendere il giocatore migliore in grado di sostiture il regista che, per Inzaghi, è davvero imprescindibile.