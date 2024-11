Serie A sotto choc, tifosi increduli: “Rosso per simulazione”

Arriva un incredibile annuncio per combattere le simulazioni in serie A: “Diamogli il rosso”. I tifosi sono increduli per la nuova trovata, i dettagli

Ha destato molte polemiche il rigore fischiato contro il Napoli nell’ultima giornata di serie A nella gara di “San Siro” in cui gli azzurri affrontavano l’Inter. La sfida era ad altissima tensione, c’era in palio una buona fetta di scudetto, affrontandosi la prima e la seconda in classifica. Sul punteggio di 1-1 il contatto tra Anguissa e Dumfries è stato ritenuto falloso e quindi meritevole di assegnazione del penalty da parte di Mariani con anche il VAR Di Paolo silente.

A tutti è parso sin da subito un “rigorino”, essendo stato un contatto molto lieve. Nonostante il rigore sia stato poi sbagliato e quindi ininfluente ai fini dei risultato finale, questo non ha placato l’ira di Antonio Conte nel post-partita letteralmente furioso nelle varie interviste concesse tra tv e conferenza soprattutto per il mancato intervento del VAR. Lo strumento tecnologico in questi casi non interviene, essendoci stato un contatto (seppur leggero) che viene valutato a discrezione dall’arbitro.

“Rosso per simulazione”, fine delle polemiche in serie A? Tifosi increduli per la proposta

Proprio questa cosa non è andata giù al tecnico salentino che ha più volte sottolineato come non esista che il VAR non possa intervenire in determinate situazioni: “Ma che significa? Interviene quando gli pare?”. Ad ogni modo questa è stata solo la punta dell’iceberg di una miccia potenzialmente esplosiva sui parametri degli interventi arbitrali. Nelle ultime settimane è un vero e proprio caos soprattutto sull’intensità dei contatti.

A tal proposito è arrivato una sorta di suggerimento su cosa fare in questi casi per spegnere una volta per tutte le polemiche su questi episodi. Una nuova regola che sarebbe accolta come un vero e proprio choc per l’intera serie A e i suoi tifosi. L’idea o la provocazione l’ha lanciata il giornalista Fabio Ravezzani sul proprio profilo Twitter.

“Per risolvere il problema dei rigori e rigorini basterebbe fare così: un contatto in area per quanto leggero che sbilanci un attaccante lanciato a rete è sempre rigore. Se l’attaccante accentua la caduta in presenza di contatto leggero è cartellino rosso. Punto“, è quanto si legge. Dunque per il noto collega, questa sarebbe la soluzione per rendere quanto più oggettivi possibili i contatti in area di rigore. Ogni minimo contatto se esistente deve essere punito col rigore, viceversa se è simulazione sarà il giocatore ad essere punito col rosso diretto! Difficilmente questa “regola” verrà resa ufficiale, facile prevedere le polemiche che potrebbero scatenarsi.