Assalto a Comuzzo, maxi offerta in arrivo da una big italiana

Una big italiano prova l’assalto a Pietro Comuzzo, rivelazione del campionato della Fiorentina: pronta una super offerta, i dettagli

Non solo Moise Kean. Tra i grandi segreti dell’inizio di stagione da favola per la Fiorentina di Raffaele Palladino c’è anche l’exploit imprevedibile di un difensore che sta sorprendendo anche i più ottimisti. Il 19enne Pietro Comuzzo è riuscito infatti a bruciare le tappe e, dopo aver debuttato in prima squadra lo scorso anno, è riuscito con l’arrivo dell’ex tecnico del Monza a superare nelle gerarchie anche calciatori come Martinez Quarta, un ex leader dello spogliatoio viola.

L’inizio di stagione di Comuzzo è stato talmente sfolgorante da permettergli, prima ancora di compiere 20 anni, di ottenere la convocazione da parte del commissario tecnico Spalletti direttamente nella Nazionale maggiore, a dimostrazione di quanto bene stia facendo in questi mesi. Ma a notare la sua crescita non è stato solo il ct di Certaldo, bensì anche alcune big italiane.

Una in particolare avrebbe manifestato in queste settimane un forte interesse verso il giovane difensore viola, e starebbe preparando una super offerta in vista della prossima estate, per poterlo strappare alla concorrenza, assicurandosi quello che da tutti è considerato uno dei migliori prospetti italiani nel suo ruolo.

Assalto a Comuzzo, la big italiana ci prova: super offerta alla Fiorentina

Protagonista lo scorso anno con la prima squadra della Fiorentina soprattutto in Conference League, con l’arrivo di Palladino Comuzzo è riuscito a conquistare i gradi di titolare inamovibile anche in Serie A. E ha dimostrato di essere già maturo, capace di reggere sulle spalle il peso di un reparto difensivo molto giovane insieme a Luca Ranieri.

Una maturità che ha sorpreso gli addetti ai lavori e ha permesso al talento viola di mettersi in mostra e di conquistare le attenzioni delle più grandi squadre italiane. In particolare ci starebbe pensando, per il prossimo mercato estivo, il Milan di Ibrahimovic. L’azzurro è stato infatti individuato come il sostituto ideale di un possibile titolare, la cui storia rossonera potrebbe essere ai titoli di coda.

Tra i centrali difensivi attualmente al Milan, è più che probabile che durante la prossima sessione estiva di mercato possa essere ai saluti Fikayo Tomori, grande protagonista dello scudetto 2022 diventato però non più un inamovibile sotto la gestione di Paulo Fonseca. E in caso di partenza del centrale inglese, per la dirigenza rossonera potrebbe essere proprio Comuzzo il sostituto ideale, quello in grado di non far rimpiangere l’ex Chelsea.

In particolare, stando alle indiscrezioni di mercato provenienti da fonti vicine all’ambiente milanista, il club sarebbe disposto a metter se sul piatto un’offerta importante, da ben 25 milioni di euro. Una somma che farebbe sicuramente vacillare la Viola, nonostante a Firenze siano in molti a ritenere il giovane difensore attualmente un incedibile.