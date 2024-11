Bomba Inter, l’annuncio: Allegri è il nuovo allenatore

L’Inter cambia tecnico: colpo di scena clamoroso, arriva l’annuncio. I nerazzurri puntano su Max Allegri

Secondo posto in classifica con 25 punti, uno in meno del Napoli capolista e lo scontro diretto della scorsa settimana finito in pareggio. L’Inter non è la schiacciasassi della scorsa stagione ma sta ugualmente rispettando le attese, sia in campionato che in Champions League.

I nerazzurri, in questa annata, hanno un doppio obiettivo: riconfermarsi Campioni d’Italia con il titolo numero 21 e soprattutto provare ad andare avanti il più possibile in Champions League, il vero cruccio per la precedente gestione di Zhang e sogno del presidente Marotta.

La squadra, d’altronde, è allestita per affrontare la doppia competizione senza alcun problema, con ricambi in ogni ruolo all’altezza che a Simone Inzaghi danno alternative ad ampio raggio. D’altronde la stagione dei nerazzurri sarà davvero lunghissima: oltre a Serie A, Coppa Italia e Champions League, nel mese di gennaio vi sarà la Supercoppa italiana mentre a giugno inizierà anche il Mondiale per club, per una vera e propria full immersione calcistica che porterà l’Inter a giocare fino a 70 gare stagionali.

Inter, si cambia tecnico: arriva Allegri

Timoniere di questa squadra che in Italia sta pressocché facendo incetta di titoli è naturalmente Simone Inzaghi. Il tecnico ha recentemente rinnovato il suo contratto con i nerazzurri ed è punto di forza della squadra. Eppure anche il tecnico non sarebbe così sicuro della sua panchina, anzi. Stando a quanto riporta un insider di mercato sui suoi account social, il tecnico a fine stagione andrà via in caso di mancata ittoria dello scudetto.

Ed i nerazzurri avrebbero anche scelto il nome del sostituto: si tratta di Max Allegri, il tecnico livornese che attualmente è senza squadra. L’addio alla Juve nella scorsa stagione dopo aver vinto la Coppa Italia e l’attesa per una nuova panchina, Allegri nel frattempo è stato accostato a Roma e Milan in Italia ma anche al Manchester United all’estero quando è stato esonerato ten Hag.

Con l’Inter Allegri chiuderebbe il cerchio dopo aver guidato e vinto sia con il Milan che con la Juventus. Di certo il livornese è un profilo di sicuro affidamento e garanzia ed è noto il legame con Marotta che lo volle alla Juve. E nel corso dell’ultimo Inter-Napoli il livornese è stato avvistato in tribuna. Simone Inzaghi, invece, potrebbe finire all’estero, magari in Premier League, un campionato che ha sempre affascinato l’allenatore.