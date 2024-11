Il regalo del Condor a Ibra: ma a gennaio non se ne parla

Occhi in casa Monza per il Milan per quello che riguarda il calciomercato. Sfruttando la sosta delle nazionali, il Milan ha iniziato a sondare il terreno con altri club per quello che riguarda gli obiettivi in vista del 2025.

Il Milan è pronto a bussare alle porte di Adriano Galliani per uno dei gioielli della squadra di Alessandro Nesta cercando di intavolare da subito una trattativa che possa chiudersi positivamente la prossima estate.

L’avvio di campionato di Milan e Monza non è stato dei migliori. I rossoneri sono molto lontani dalle prime posizioni della classifica mentre i brianzoli sono invischiati nella lotta per non retrocedere, dimostrando in più di un’occasione di fare molta fatica nel trovare la via del gol. Il club meneghino è pronto a cercare di trovare un accordo con il Monza per andare a chiudere un colpo che possa rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca.

Milan, assalto in casa Monza: affare in vista del 2025

Secondo quanto affermato da Calciomercato.it, il Milan avrebbe messo gli occhi su Warren Bondo, centrocampista centrale del Monza che sta facendo molto bene agli ordini di Alessandro Nesta e che, nella vittoria dei brianzoli sui rossoneri della scorsa stagione andò in rete.

Classe 2003, il francese è uno dei punti fermi della rosa del Monza ed una delle note più liete in una stagione che è partita in maniera difficile per la squadra di Nesta. Bondo è uno dei centrocampisti che ha i migliori numeri nel suo ruolo per quello che riguarda palloni intercettati e passaggi finalizzati ed ha attirato l’attenzione di diverse big nei suoi confronti.

Zlatan Ibrahimovic, con la sua squadra mercato, ha iniziato a sondare la situazione in casa Monza parlando con Adriano Galliani del calciatore. L’ex amministratore delegato rossonero non ha chiuso le porte al Milan ma ha chiarito che, durante il calciomercato di gennaio, il centrocampista non si muoverà ritenendolo una pedina fondamentale per la conquista della salvezza. Il cartellino del mediano viene valutato circa 10 milioni di euro ed il Milan lo terrà sotto la lente di ingrandimento in vista dei prossimi mesi.

L’obiettivo principale del Milan durante la sessione di mercato di gennaio è rappresentato da Morten Frendrup. Il centrocampista danese sta facendo molto bene al Genoa già dalla scorsa stagione. Classe 2001, il mediano rappresenterebbe l’alternativa perfetta per la linea mediana a disposizione di Paulo Fonseca dando la chance a Youssouf Fofana di poter rifiatare in alcune occasioni.