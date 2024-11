Scambio pazzesco tra Milan e Napoli: tifosi gelati

Un’idea per il mese di gennaio che lascia di stucco i tifosi: Napoli e Milan, lo scambio per l’anno nuovo è clamoroso

Il pensiero delle grandi del nostro calcio è già rivolto al calciomercato – in particolare in questi giorni di sosta per gli impegni delle nazionali – ed è quindi evidente che qualcosa di grosso possa muoversi. In particolare per Napoli e Milan che potrebbero approfittare della sessione invernale per concretizzare un affare che spiazzerebbe l’Italia intera.

Ma andiamo con ordine. Perché il club di Via Aldo Rossi, nonostante i tanti investimenti fatti la scorsa estate tra entrate ed uscite, sembra ancora non essere riuscito a plasmare una squadra in grado di competere ai vertici. Specialmente in campionato dove proprio gli uomini allenati da Antonio Conte sono lontani ben 8 punti (il Milan deve recuperare il match col Bologna). Qualcosa, dunque, cambierà. Si è parlato a lungo di Fonseca, di come l’ex Lille non abbia in mano il gruppo rossonero a partire da alcuni suoi leader come Leao e Theo Hernandez.

La realtà dei fatti, però, parla di una rosa carente in alcune zone del campo soprattutto tra le seconde linee. Chi invece sta sfruttando alla grande ogni occasione per far bene è proprio il Napoli, fuori dalle coppe europee quest’anno e concentratissimo sulla lotta tricolore. Lo specialista Antonio Conte potrebbe puntare su un big rossonero per il mese di gennaio: è l’ultima occasione della società di Via Aldo Rossi per monetizzare, lo scambio che sta prospettandosi lascerà di stucco i tifosi.

Napoli-Milan, che scambio: è l’ultima occasione

Una suggestione davvero intrigante quella che, a conti fatti, porterebbe un simbolo rossonero a vestirsi di azzurro. In questo caso si parla di Davide Calabria e della possibilità che il capitano, ormai fuori dai piani di Fonseca dopo l’arrivo di Emerson Royal, lasci definitivamente Milanello.

I discorsi per il rinnovo sono ormai arenati da tempo, Calabria dirà addio a fine giugno a parametro zero. Una separazione silenziosa che tuttavia potrebbe concretizzarsi con sei mesi d’anticipo: il Milan potrebbe sfruttare la sessione invernale per tentare lo scambio con il Napoli. Alla dirigenza di Via Aldo Rossi piace tantissimo un centrocampista, Michael Folorunsho, che già l’anno scorso con la maglia dell’Hellas Verona fece benissimo in Serie A. Adesso, agli ordini di Conte, il classe ’98 sta facendo enorme fatica a ritagliarsi uno spazio degno di questo nome.

3 presenze e appena 23′ in campo per Folorunsho che alla riapertura del calciomercato di gennaio potrebbe fare le valigie. Con Calabria a Napoli – Conte sarebbe ben felice di accogliere il terzino di scuola rossonera – Folorunsho diventerebbe un obiettivo concreto della dirigenza meneghina. Ma c’è un ma. Il centrocampista piace molto alla Lazio che, da tempo, studia la possibilità di un assalto al talento di proprietà del Napoli. Non sarà quindi semplice. Lo scambio tra Milan e Napoli rimane, però, un’intrigante idea invernale.