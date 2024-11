Scelta fatta per Marcelo in Serie A: annuncio improvviso

Marcelo potrebbe fare un clamoroso ritorno in Europa e anche la Serie A è sulle sue tracce. Un annuncio improvviso che sconvolge tutti

Il fenomeno brasiliano ha scelto di tornare in patria per questa ultima parte della carriera, dopo aver vinto tutto con il Real Madrid. Un’emergenza potrebbe però vederlo sbarcare in Italia, cosa mai accaduta prima.

Dopo aver vinto ben cinque volte la Champions League con il Real Madrid, Marcelo è stato messo alla porta dal Fluminense. Il 36enne aveva scelto di rientrare in patria per trascorrere un tranquillo finale di carriera, avendo ancora voglia di giocare a calcio. Con la Flu si è disimpegnato alla grande, visto che con lui in rosa è arrivata la grande vittoria nella Coppa Libertadores del 2023, battendo in finale il Boca juniors.

Quest’anno le cose sono però precipitate, fino all’evento che ha segnato la fine dell’esperienza carioca di Marcelo. Un violento litigio che ha coinvolto il terzino e l’allenatore Mano Menezes. La discussione è avvenuta in diretta televisiva nel match tra il Fluminense e il Gremio ad inizio novembre. Proprio all’inizio dei minuti di recupero, Marcelo stava per entrare in campo, ma dopo aver scambiato qualche parola con Menezes è stato rimandato immediatamente in panchina. Diverbio furibondo e frattura insanabile. Il suo contratto è stato rescisso poco dopo, lasciandolo libero di trovare un altro club.

La Juventus perde Cabal per il resto della stagione: clamoroso colpo per gennaio

Chi potrebbe pensare a Marcelo è addirittura la Juventus, che si ritrova in piena emergenza difensiva. Per i bianconeri di Thiago Motta è arrivato come una spada di Damocle l’infortunio di Cabal, con la rottura del crociato anteriore che lo terrà fuori per tutto il resto della stagione. Dopo Bremer il tecnico della Vecchia Signora dovrà rinunciare ad un altro perno.

L’ex giocatore del Verona si era ambientato benissimo, dimostrando di poter agire sia da terzino che da centrale. Il colombiano era partito spesso nell’11 titolare e tra i nuovi acquisti è quello che ha mostrato un adattamento migliore.

Ora per Motta urge un intervento sul mercato di gennaio, per completare una rosa che dietro si è fatta improvvisamente corta. Marcelo è svincolato quindi potrebbe firmare in ogni istante e si è comunque allenato con il Fluminense fino a due settimane fa. Vedremo se Giuntoli deciderà di regalare un uomo di esperienza al proprio mister.