Torna Mourinho, la decisione è presa: ribaltone in panchina

José Mourinho è pronto a fare il suo ritorno nel prestigioso campionato: la decisione è stata presa, ribaltone in panchina vicino

L’avventura nel campionato turco alla guida del Fenerbahce non sta andando come si aspettava José Mourinho che, dopo essere stato accolto con tantissimo entusiasmo, sta ora subendo spesso e volentieri critiche anche pesanti dai tifosi.

Lo Special One era stato chiamato dalla dirigenza per far fare al Fenerbahce il salto di qualità che ci si aspettava, ma così non è stato. Ad inizio anno c’è stata subito l’eliminazione dalla Champions League ai play-off per mano del Lille, mentre in campionato i gialloblu sono lontani cinque dalla vetta occupata da rivali del Galatasaray che sembrano inarrestabili. Anche in Europa League le cose non stanno andando benissimo con il Fenerbahce attualmente ventunesimo e con 5 punti, pochi per restare nella zona play-off a lungo.

Come detto, a Mourinho sono state rivolte tante critiche, soprattutto per il modo in cui fa giocare la squadra ed anche un ex bandiera come Demirel Volkan è stato duro con il tecnico portoghese, sottolineando come con lui al comando il Fenerbahce sia un mix di felicità e sconforto. Proseguendo su questa strada, non dovrebbe volerci molto affinché Mourinho possa lasciare il club turco e secondo Fichajes.net lo Special One starebbe preparando un clamoroso ritorno in Premier League.

Clamoroso Mourinho: lo Special One può tornare in Premier League

José Mourinho potrebbe far presto il suo ritorno in Premier League. A dare la clamorosa notizia è stato il portale spagnolo Fichajes.net che ha fatto sapere come lo Special One, dopo aver allenato Chelsea, Tottenham e Manchester United, sarebbe pronto a guidare un’altra prestigiosa squadra inglese, vale a dire il Newcastle.

I Magpies sono una delle società in ascesa in Premier League, soprattutto dopo essere passati in mano al fondo PIF, e vorrebbero un allenatore di esperienza e di caratura internazionale per continuare il loro progetto di crescita. I bianconeri al momento sono guidati da Eddie Howe, ma la sua permanenza al St. James Park non sembra affatto sicura e la società starebbe pensando a Mourinho per sostituirlo, considerato un ottimo profilo per far compiere il grande salto alla squadra.

Nonostante nell’ultimo periodo i risultati per Mourinho siano stati ben poco esaltanti, il Newcastle lo sta seguendo con grande interesse ed in caso di un suo addio al Fenerbahce sarebbe pronto ad allacciare i contatti per riportarlo in Inghilterra. Eccezion fatta per la parentesi al Tottenham, sia con il Chelsea che con il Manchester United lo Special One ha lasciato il segno e questo è un altro dei motivi che stanno spingendo la dirigenza a puntare su di lui.

Anche l’ex attaccante inglese Alan Shearer è convinto che Mourinho tornerà in Premier League ed ha confermato l’indiscrezione del sito spagnolo, affermando come il Newcastle lo apprezzi molto. Non resta dunque che stare a vedere se la profezia di Shearer diverrà realtà o meno e la sensazione che si ha è che lo scopriremo molto presto.