Colpaccio Pogba, ha già la nuova maglia: resta in Serie A

Colpaccio Paul Pogba, oramai non ci sono più dubbi in merito al suo futuro: continuerà a rimanere in Serie A

Nelle ultime ore è arrivata anche la conferma dopo che, nelle ultime settimane, si erano sparse le prime voci. Adesso non ci sono più dubbi: Paul Pogba non è più un calciatore della Juventus. Il classe ’93, infatti, ha rescisso il contratto con la Juventus. Niente da fare, quindi, per il calciatore che nel corso di una intervista rilasciata alla “Gazzetta dello Sport” sperava di poter rimanere con il club bianconero dopo aver superato la squalifica relativa al doping.

Una seconda avventura, quella con la “Vecchia Signora”, che si conclude nella peggiore maniera possibile visto che non ha mai fatto la differenza. Si contano, infatti, più le sue presenze in infermeria ed in tribuna che sul terreno di gioco. Di appendere le scarpette al chiodo, però, non ne ha alcuna intenzione. Anzi, mai come adesso si parla del suo futuro.

Un futuro che potrebbe vederlo, ancora una volta, in Serie A. Magari questa volta da protagonista. La voglia di ripartire per il calciatore è tantissima ed è pronto a farlo con un nuovo club che gli dia la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare a tutti che può ancora dare molto.

Pogba, addio Juventus: il suo futuro sarà ancora in Serie A

Nelle ultime ore avanzano, sempre di più, clamorose indiscrezioni sul fatto che Paul Pogba possa cambiare quanto prima casacca. Ricordiamo che il campione del Mondo del 2018 sconterà la sua squalifica fino a marzo del prossimo anno. Subito dopo potrà mettersi a disposizione della sua futura nuova squadra ed allenatore. Tra le ipotesi che avanzano, sempre di più, per il centrocampista spunta quella della Lazio.

Anche un tifoso doc come il personaggio social Damiano Coccia, conosciuto come “Er Faina”, spinge per vederlo indossare la maglia biancoceleste (proprio come ha pubblicato sul suo account ufficiale di X). Da precisare, però, che di concreto non c’è nulla. Così come non esiste alcun tipo di trattativa tra il calciatore ed il club laziale.

Dipendesse da me, lo andrei a prendere domani mattina. Per me sarebbe un sogno, onesto. #Pogba ♥️ pic.twitter.com/GAZ7Gjyrgn — Damiano Er Faina (@Erfaina1988) November 15, 2024

La cosa certa è che sulle sue tracce non ci potrebbero essere solamente club italiani, ma anche altri europei. Così come non è da scartare l’ipotesi di un suo futuro in Arabia Saudita ed USA nella Major League Soccer. Paesi che sarebbero pronti a ricoprirlo d’oro ed accontentare ogni suo tipo di richiesta.