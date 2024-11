Ha scelto l’Inter, no alla Juventus: Marotta beffa Giuntoli, arriva a giugno

L’Inter pare essere pronta a soffiare agli storici rivali della Juventus un colpo di mercato che senza dubbio farà molto felici i tifosi dopo la firma

La stagione dell’Inter fino a questo momento sta vivendo momenti di alti e bassi ma nell’ultimo periodo il rendimento di Simone Inzaghi e i suoi giocatori sembra essere migliorato e le difficoltà di inizio stagione paiono ormai superate. I nerazzurri sono infatti in piena corsa per la vetta della Serie A e anche per un piazzamento nelle prime otto in Champions League, obiettivo molto importante per la Beneamata per evitare un turno di spareggio: intanto si inizia a pensare anche al mercato.

Il mercato di gennaio dell’Inter non dovrebbe riservare tanti colpi importanti ma servirà per lo più per limare alcune incertezze che sono emerse nella rosa di Inzaghi o per ultimare un paio di trattive in uscite nel caso in cui chiedessero la cessione dei giocatori ai margini che hanno avuto fin qui poco spazio. Tuttavia, la prossima estate sono attesi molti colpi da parte del presidente Beppe Marotta che proprio in questo periodo vuole anticipare la sua ex Juventus e beffare Cristiano Giuntoli.

L’Inter soffia l’attaccante alla Juve: colpo ad un passo di Marotta, Giuntoli beffato

La Juventus e l’Inter sono storicamente grandi rivali e quest’anno, assieme al Napoli e anche ad altre pretendenti come Lazio, Atalanta e Fiorentina, sono in lotta per arrivare ai vertici della classifica del campionato di Serie A approfittando di un livello che sembra molto equilibrato e infatti si ritrovano al momento tutte quante ristrette in pochissimi punti.

I bianconeri e i nerazzurri sono stati spesso in passato anche degli avversati in sede di mercato, battagliandosi per dei giocatori che piaceva ad entrambe e anche oggi questo aspetto di ripete. Il nome che entrambe le società seguono da molto tempo è quello di Jonathan David, attaccante oggi in forza al Lille ma che si svincolerà il prossimo 1 luglio.

Come sempre Marotta si dimostra sempre attento sui parametri zero e infatti al momento pare proprio essere l’Inter la squadra in vantaggio pronta a firmare a zero il canadese e beffando così proprio i rivali della Juventus. Dai colleghi di Calciomercato.it, emerge poi anche un altro nome per il prossimo attacco di Inzaghi e a farlo è il giornalista Marco Barzaghi ai microfoni di Inter Zone: si tratta di Omar Marmoush dell’Eintracht che potrebbe essere un ulteriore innesto nell’estate.