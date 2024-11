Il Real Madrid pesca in casa Napoli, super offerta in arrivo

Il club spagnolo sta vivendo delle settimane complicate sia in termini di risultati che per via degli infortuni: per rialzarsi è pronta l’offerta al Napoli a gennaio

In casa Real Madrid le ultime settimane non sono state affatto facili sia dal punto di vista del gioco e dei risultati che lato infermeria visti i molti brutti infortuni che ci sono stati nelle ultime partite. Il tecnico dei Blancos, Carlo Ancelotti, nell’ultimo match giocato e vinto 4-0 contro l’Osasuna ha infatti visto uscire dal campo infortunati Rodrygo, Militao e Vazquez. Nonostante il bel risultato è stata quindi una gara molto sfortunata per il Real Madrid che ora cerca rinforzi sul mercato.

La vittoria nell’ultimo turno di campionato contro l’Osasuna è stata soltanto una piccola soddisfazione per il club madrileno visto che in precedenza aveva raccolto due pesanti sconfitte in due partite molto pesanti. Il Real era infatti reduce da due ko molto brutti contro il Barcellona (0-4) e in Champions League contro il Milan (1-3). Queste pessime prestazioni hanno fatto molto arrabbiare i tifosi e ora la società vuol intervenire sul mercato di gennaio per migliorare la rosa attingendo dal Napoli.

Il Real Madrid piomba su Buongiorno: pronta l’offerta per il Napoli

Nonostante un organico stellare di cui Ancelotti dispone già oggi, il Real Madrid ha problemi in difesa come si evince dai molti gol presi e anche dagli infortuni. Da tanti mesi Alaba è infatti fuori dai terreni di gioco e ora si è aggiunto anche il brutto infortunio di Militao che si è rotto il crociato e ha già quindi finito la stagione.

Il presidente dei Blancos, Florentino Perez, è pronto a mettere mano al portafoglio nel mercato di gennaio per aiutare la squadra a superare questo momento difficile e per provare a vincere di nuovo tutto nella seconda metà di stagione. Il primo obiettivo pare essere un connazionale dell’allenatore Ancelotti e si tratta di Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli.

Le ottime prestazioni che il centrale ex Torino sta fornendo con il Napoli hanno attirato l’attenzione del club vincitore in carica dell’ultima Champions League. Il Real Madrid è infatti pronto ad offrire 50 milioni di euro per il difensore azzurro al fine di sistemare tutti i guai emersi in questo avvio di campionato nel suo reparto arretrato. Risulta però difficile pensare che Conte e De Laurentiis accettino di liberarsi di uno dei loro migliori giocatori nel bel mezzo della stagione.