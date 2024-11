Il vice Vlahovic ha 21 anni e arriva dalla Premier: ecco quanto costa

Dusan Vlahovic ha trovato il suo vice: ha 21 anni e arriva dalla Premier League. Arriva l’annuncio che toglie ogni dubbio, la Juve presto può affondare il colpo: ecco quanto costa

La ricerca in casa Juve di un vice Dusan Vlahovic prosegue senza sosta. In realtà sono vari i profili che il direttore Cristiano Giuntoli sta valutando per l’attacco. A partire da un giovane da far crescere alle spalle del serbo da prendere subito a gennaio, considerando la difficile situazione dell’attacco juventino con Milik ancora fermo ai box e che al momento non intravede ancora il campo.

Ma serve anche qualche giocatore più di spessore che possa sostituire il classe 2000 come punta principale dei piemontesi a giugno qualora la prossima estate Vlahovic vada via. Il rinnovo tarda ad arrivare e con la scadenza fissata al 2026 ogni riflessione è d’obbligo. Di sicuro Giuntoli non si lascerà trovare impreparato e per questo già studia i possibili colpi da Sesko a David, passando per Osimhen. Si vedrà, ad oggi l’attualità dice che serve un vice del serbo per gennaio. E forse è stato trovato!

Juve, ecco il vice Vlahovic: c’è l’annuncio! I dettagli

Arriva direttamente l’annuncio da parte di uno che di talenti se ne intende. Il talent scout Michele Fratini, premiato come migliore nel suo ruolo nel 2022, nel 2023 e anche nel 2024, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni al portale tuttojuve.com, parlando dell’identikit perfetto per la Juve.

Si tratta di Liam Delap, attaccante classe 2003, attualmente all’Ipswich Town. Ha già realizzato 6 reti in 11 presenze, circa il 50% del fatturato offensivo del club neopromosso in Premier League. Inoltre arriva dalla scuola del Manchester City, dove ha debuttato nel grande calcio. Attaccante dell’Under 21 dell’Inghilterra, è andato via dalla squadra di Pep Guardiola in quanto chiuso da Haaland. Fratini spiega perché sarebbe perfetto come vice-Vlahovic.

“Un attaccante fortissimo, fa reparto da solo. Guardiola lo voleva tenere al Manchester ma lui è voluto andare via per giocare di più, non facile quando c’è Haaland”. A chi gli fa notare che alla Juve potrebbe essere lo stesso, il talent scout non ha dubbi: “La situazione è diversa. Vlahovic come abbiamo visto ha bisogno di rifiatare, Thiago Motta fa ruotare molto la rosa e quindi con cinque competizioni da disputare avrebbe sicuramente i suoi spazi, a differenza del City. Credo che tra Ipswich e Juve non ci sia molto da star a discutere”.

La valutazione data dal club inglese è di circa 15/18 milioni di euro, ma non è escluso che possa essere aggiunto nell’affare qualche calciatore in esubero per i bianconeri. Come ad esempio Arthur, che può far gola al club di Premier League.