Milan in ginocchio: va via per 60 milioni

L’offerta da 60 milioni mette in ginocchio il Milan: i tifosi rossoneri temono di perdere uno dei giocatori più importanti della rosa.

Il Milan di questa prima parte di stagione è stato senza dubbio altalenante. La truppa allenata da Fonseca ha alternato prestazioni di grande spessore, come quelle regalate nelle due vittorie contro Inter e Real Madrid, ad altre che hanno lasciato completamente spiazzati i tifosi. Molto probabilmente la dirigenza rossonera cercherà di intervenire a gennaio con qualche pedine che vada a colmare le carenze emerse in questi mesi.

Tuttavia la paura del popolo milanista è che nel prossimo mercato invernale non avvengano solo movimenti in entrata. Alcuni dei migliori giocatori del Diavolo sono infatti monitorati costantemente dai big club europei, pronti a presentare offerte da capogiro per assicurarsi questi gioielli. Uno di questi è certamente Tijjani Reijnders, che sta assumendo sempre più il ruolo di leader in campo e fuori.

Il centrocampista olandese ha finora avuto un rendimento molto elevato, caratterizzato anche da 4 gol e 3 assist tra Serie A e Champions League. Una conferma di quanto di buono fatto vedere già lo scorso anno, quando riuscì a collezionare ben 50 presenze alla sua prima stagione in rossonero mettendo a segno 4 reti.

Clamoroso addio al Milan: offerta da 60 milioni

Tuttavia proprio le continue prestazioni di livello stanno spingendo alcuni club a intensificare il proprio pressing per il giocatore. Per questo il Milan ha deciso di alzare parecchio il prezzo di Reijnders, in modo tale da allontanare le possibili pretendenti. Come riportato anche da Fichajes.net, infatti, pare che per strappare l’olandese al club di via Aldo Rossi bisognerà sborsare la bellezza di 60 milioni di euro.

E non è tutto, perché l’intenzione del Milan è anche quella di rinnovare il contratto del 26enne. La dirigenza rossonera si è già messa in contatto con il padre-agente di Reijnders per discutere del prolungamento dell’intesa fino al 30 giugno 2030: con il nuovo contratto il centrocampista ex AZ Alkmaar andrebbe a percepire 3,5 milioni di euro a stagione, praticamente il doppio dell’ingaggio attuale.

Stando alle indiscrezioni che arrivano da Milanello filtra un certo ottimismo, dato che la famiglia del giocatore ha apprezzato molto la volontà del Milan di blindarlo e garantirgli uno stipendio importante. La fumata bianca sembra vicina ma questo non fa desistere i top club d’Europa: non è infatti da escludere che in estate arrivi qualche super offerta da parte del Manchester City o del Real Madrid, ovvero le due squadre che seguono maggiormente l’olandese.