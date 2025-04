L’Inter lo denuncia, ma arriva un’altra accusa pesante: c’entra la Mafia

Si fa incandescente lo scontro: l’Inter potrebbe denunciarlo ma nel frattempo è arrivata un’altra accusa pesante visto che c’entra la Mafia

Di sicuro non sarà triplete come nel 2010 quando in panchina c’era José Mourinho. L’Inter, infatti, è stata travolta dal Milan per 3-0, firmato da Luka Jovic, doppietta, e Tijjani Reijnders, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e così, dopo l’1-1 dell’andata, addio Coppa nazionale per gli uomini di Simone Inzaghi.

Dunque, l’Inter è ora in corsa su due fronti, in campionato, dove è testa a testa con un Napoli, guidato in panchina dall’ex Antonio Conte, che non molla, e in Champions League dove contenderà al Barcellona l’accesso alla finale di Champions League.

Tuttavia, ai due predetti fronti potrebbe aggiungersene un altro, quello giudiziario, dal momento che il club nerazzurro potrebbe denunciarlo anche perché nel frattempo è arrivata un’altra pesante accusa visto che questa volta c’entra la Mafia.

Saviano, l’Inter potrebbe denunciarlo ma lo scrittore rincara la dose

Il meraviglioso gol di Riccardo Orsolini, che al 93′ ha mandato al tappeto l’Inter che così è stata raggiunta in vetta alla classifica dal Napoli, ha mandato in estasi i tifosi partenopei tra cui il noto scrittore Roberto Saviano, che non ha mai nascosto il proprio tifo per i colori azzurri, che, però, ha esultato anche per un motivo extrasportivo.

Gooool!!! Un gol contro la curva più ndranghetista del paese, contro una società – l’Inter – che ha fatto della sua ambiguità con i clan la sua cifra“, ha postato l’autore di ‘Gomorra’ sul suo account Instagram con tanto di video del gol di Orsolini ripreso direttamente dal televisore.

Apriti cielo! I tifosi interisti sui social si sono scatenati contro Saviano mentre, come detto, l’Inter potrebbe decidere di adire le vie legali. Una prospettiva che non spaventa minimamente lo scrittore, che da anni vive sotto scorta a causa delle minacce della camorra, tant’è vero che, ai microfoni di Radio Crc, non solo non ha fatto retromarcia ma ha rincarato la dose.

“Persino la Juventus, che ha sempre avuto un rapporto freddo con la possibilità di denunciare le infiltrazioni della proprio Curva, fa partire da una propria denuncia l’inchiesta del 2016 ‘Alto Piemonte. Non accade così per la vicenda Inter. Abbiamo degli elementi più che indiziari ad oggi che parlano di un’acquiescenza totale della società. Abbiamo criminali che nel caso dell’indagine Doppia Curva parlano direttamente con Inzaghi”, la pesante accusa di Saviano alla società nerazzurra.

Si fa, dunque, sempre più duro lo scontro tra l’Inter e lo scrittore che, sempre ai microfoni di Radio Crc, ha precisato il motivo per il quale ha postato la sua storia Instagram: “Io volevo innescare indignazione proprio nei tifosi interisti: volevo generare ciò che si è generato a cascata”. Beh, l’indignazione dei tifosi nerazzurri l’ha suscitata ma contro se stesso.