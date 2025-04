Serie A, colpo dal Barcellona: l’affare sarà a titolo gratuito

Il colpo dal Barcellona arriverebbe a titolo gratuito in Serie A, dopo la bocciatura di Hansi Flick.

Non è in blaugrana il futuro del calciatore classe ’99 che, dopo essersi visto scavalcato da altri calciatori che sono stati inseriti nella formazione titolare e nelle gerarchie proprio del tecnico tedesco, vede il suo domani possibile in Italia.

Beffando oltretutto il Barcellona perché, il club catalano costretto alla situazione contrattuale e con scadenza fissata al 30 giugno 2026 – il calciatore in questo momento non avrebbe alcuna voglia di rinnovare -, potrebbe vedere il costo del suo cartellino crollare quasi a zero. L’addio, infatti, potrebbe arrivare a costo zero e con destinazione in Serie A per chi lo prenderà in Italia, nel pieno comunque della sua carriera considerando i 26 anni appena compiuti.

Calciomercato, dalla Spagna: occasione in Serie A dal Barcellona

L’occasione di calciomercato arriva dalla Spagna, direttamente dal Barcellona, come fanno sapere i colleghi di Sport. L’esperienza al club catalano di Inaki Pena sarebbe praticamente arrivata al capolinea, secondo ciò che raccontano i media iberici.

Dopo l’arrivo di Szczesny in porta e facendo dunque non più da vice tra i pali, bensì da terzo portiere del club catalano, ecco che si consumerà l’addio dell’estremo difensore perché, nelle sue intenzioni, ci sarebbe quella di tornare a giocare titolare. Come aveva vissuto per parte della sua stagione, in sostanza.

Inaki Pena ha voglia di giocarsi una chance come titolare, anche se altrove e non al Barcellona. È per questo che, in Serie A e praticamente a titolo gratuito o quasi, potrebbe vedersi l’approdo del portiere in uscita dal Barça. Occhio anche ai club ai vertici, che potrebbero sfruttare l’occasione in porta.

Chi prende il portiere del Barcellona? Due ipotesi in Serie A

Ci sono due ipotesi in Serie A, che riguardano Inaki Pena. Una è ai vertici in Italia, tra i club che giocano la prossima Champions League, se si considera il bisogno da parte del Napoli di avere in porta un vice-Meret, con la situazione contrattuale del portiere italiano, comunque, tutta da valutare ancora, se si considera la scadenza fissata al 30 giugno 2025.

Oltre al Napoli, su Inaki Pena, potrebbe finirci il Como. Il club allenato da Cesc Fabregas, ha già dimostrato di avere un filo diretto con la Liga, dopo i colpi importanti piazzati su Nico Paz, Assane Diao e non solo. Tant’è che, prendendo anche Inaki Pena, un altro dei calciatori dalla Spagna, potrebbe finire in Serie A e al Como, per giocare magari titolare al posto di Butez.