Arriva con Conte alla Juve: l’annuncio in diretta è sconvolgente

L’annuncio in diretta lascia senza parole tutti i tifosi: può finire alla Juventus assieme a Conte che potrebbe lasciare il Napoli

Nonostante il Napoli sia a pari punti con la capolista Inter e stia disputando un’annata straordinaria, si sta continuando a parlare in maniera incessante del futuro di Antonio Conte e le ultime parole del tecnico azzurro non aiutano di certo.

Le voci su un possibile addio di Conte ai partenopei al termine della stagione indipendentemente da come andrà la stagione sono aumentate in maniera vertiginosa da quando l’allenatore salentino ha dichiarato di aver capito come a Napoli alcuni progetti non si possano mettere in atto. Parole che hanno preoccupato la tifoseria azzurra, mentre De Laurentiis ha preferito non commentare l’ultima uscita del proprio allenatore, rimandando ogni discorso a fine stagione.

Se fino a qualche settimana fa l’addio sembrava impossibile, le probabilità che Conte lasci il Napoli sono ora alte e da spettatrice interessata c’è la Juventus che osserva. Non è più un segreto, infatti, che i bianconeri vogliano riportare il tecnico a Torino e stanno cercando di capire quando lanciare l’offensiva decisiva per strapparlo ai partenopei. Quello di Conte, però, potrebbe non essere l’unico gradito a ritorno in quel di Torino.

Intervenuto a Radio BiancoNera, l’ex giocatore della Juventus e già assistente di Conte in passato Massimo Carrera ha dichiarato come, qualora lo chiamasse, sarebbe felice di fargli da secondo in una nuova esperienza a Torino.

Juventus, non solo Conte: può tornare anche Carrera, c’è l’annuncio

Assistente di Antonio Conte come allenatore in terza alle spalle di Angelo Alessio, Massimo Carrera ha aperto ad un ipotetico ritorno alla Juventus. L’ex giocatore bianconero, intervenuto a Radio BiancoNera, ha fatto sapere come sarebbe bello per lui poter tornare alla Juventus per fare da secondo al tecnico salentino, facendo sognare i tifosi.

Carrera ha dichiarato come ciò sia molto difficile, ma allo stesso tempo è pronto a tornare a Torino, sentendosi in primis tifoso della Juventus: “Sarebbe bello tornare dove ho sempre giocato e allenato, sarebbe un bel regalo per me. E’ difficile, non credo stiano pensando a me in questo momento. Io sono pronto, sarei disposto a fare il secondo di Conte, io sono tifoso bianconero” ha ammesso, sottolineando come lo sfogo di Conte potrebbe anche essere un segno che voglia andare via da Napoli.

Le parole di Carrera non possono non far sognare i tifosi della Juventus che stanno vivendo una stagione travagliata e molti vedono in Conte l’uomo giusto per ripartire proprio come capitato nella stagione 2011-2012. Anche Carrera si è detto di questo avviso, sottolineando come essere stati giocatori della Juventus sia importante per poter capire cosa significhi sedersi sulla panchina bianconera e lottare per vincere. Oltre a quello di Conte, anche quello di Carrera sarebbe un ritorno più che gradito ai tifosi bianconeri che tengono le dita incrociate per il prossimo anno.