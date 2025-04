Colpo Allegri in panchina, affare a sorpresa: annuncio dell’amico

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina dopo una stagione lontano dal calcio: scelta a sorpresa nel suo futuro.

Il tecnico toscano è fermo da un po’ ormai, dopo la vittoria della Coppa Italia con la Juventus si è fermato e ha deciso di restare fuori dai giochi per almeno una stagione. Ora ha ricaricato le batterie, si è aggiornato e ha studiato nuovi metodi per allenare al meglio e vuole tornare in panchina per la stagione 2025/2026.

Il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina sembra essere, ormai, solo questione di tempo: ci sono diverse squadre sulle sue tracce e ora prende una decisione a sorpresa.

Torna Allegri in panchina: accordo sempre più vicino

Il futuro di Massimiliano Allegri sta diventando sempre più chiacchierato e interessante in questo momento. A poche settimane dalla fine della stagione, molte squadre si sono messe alla ricerca di un nuovo allenatore da cui ripartire e con cui avviare un nuovo progetto, evidentemente migliore rispetto a quello che completerà questa annata calcistica.

Dopo la Juve, Allegri ha deciso di restare fermo per una stagione, sia per motivi legati a scelte personali ma anche perché non gli sono arrivate offerte che lo hanno fatto davvero vacillare.

Secondo le ultime notizie, Massimiliano Allegri è pronto per tornare ad allenare: il suo amico rivela che ci sono tre squadre sulle sue tracce.

Galeone annuncia il futuro di Allegri: ci sono tre big

Massimiliano Allegri è uno degli allenatori più apprezzati nel panorama mondiale del calcio. In carriera ha fatto benissimo e ha spesso raggiunto i risultati che gli venivano prefissati a fine stagione. Ma ora potrebbe avere il compito di ricostruire realtà importanti che, però, non hanno vissuto una stagione fortunata.

Il suo amico e mentore, Giovanni Galeone, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha svelato il futuro di Allegri che potrebbe essere ancora in Serie A o anche in un club estero di primissimo livello.

“Massimiliano Allegri è stimato da De Laurentiis, ma su di lui ci sono Milan, Real Madrid e Roma“, ha svelato Galeone, aprendo quindo le porte a un futuro tra Italia e Spagna, addirittura come erede di Carlo Ancelotti con i Blancos.

Allegri di nuovo in Serie A: Roma o Milan

La Roma segue con interesse Massimiliano Allegri come prossimo allenatore. Potrebbe essere lui l’erede di Claudio Ranieri che lascerà i giallorossi con una nuova qualificazione in Europa, anche se è ancora tutto in bilico in questo momrnto in Serie A.

Non è da escludere neppure un clamoroso ritorno di Allegri al Milan. In rossonero ha già vinto in passato e potrebbe tornare per rifondare la squadra da zero e riportare il Milan ai vetici del calcio italiano.