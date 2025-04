Allegri fuori dai piani, è corsa a due per la panchina del Milan

Massimiliano Allegri si allontana dal ritorno in rossonero, il Diavolo punta su altri due tecnici per il prossimo anno: ecco i nomi in pole

Tanti i temi già molto caldi per il prossimo calciomercato, nonostante la stagione calcistica debba ancora concludersi. Le riflessioni per il futuro sono in corsa in tutti i club più importanti, specialmente in Serie A, dove uno dei principali motivi di interesse sarà sicuramente quello del valzer delle panchine, mai così incerto.

E’ un dato di fatto che quasi tutti i top club in classifica cambieranno allenatore. Sembra ‘al sicuro’ soltanto Simone Inzaghi all’Inter, per il resto discorsi apertissimi a qualsiasi soluzione. Sull’altra sponda del Naviglio, la ricerca del nuovo tecnico è già cominciata da un po’. Non si guadagnerà la riconferma Sergio Conceicao, che paga un rendimento davvero troppo al di sotto delle attese. E così, il Milan si è messo in caccia.

Saranno tanti i cambiamenti di rilievo nella squadra rossonera, che sta iniziando la sua rifondazione dalla scelta del nuovo direttore sportivo. Da lì, si partirà poi per decidere chi dovrà avviare il nuovo ciclo in panchina e come intervenire sul mercato. Tra i principali papabili per allenare la squadra, da un po’ di tempo, circola insistentemente il nome di Allegri, candidatura che però ha perso un po’ di forza nelle ultime settimane. Anche perché Ibrahimovic vuole ancora incidere e non ci sono ottimi rapporti tra lui e il livornese. Quindi, la sensazione è che siano altri i nomi principali per la corsa alla panchina.

Milan, niente Allegri: si va su Gasperini o Conte

Il ritorno di Allegri a Milanello si allontana e così i nomi più forti, in questo momento, per i rossoneri sembrerebbero essere quelli di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini.

Entrambi sono accomunati in questo momento, in tempi e per modi diversi, da un futuro in bilico sulle loro panchine attuali. Tensione tra Conte e De Laurentiis a Napoli, con difficoltà che pare evidente nel venirsi incontro per lo sviluppo del progetto, mentre Gasperini può ritenere concluso il suo ciclo all’Atalanta e ha già annunciato che non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo anno. Entrambi sarebbero le figure ideali per tirare fuori il massimo dal mix di superstiti della rosa attuale e da nuovi acquisti compiuti ad hoc. Bisognerà attendere la fine del campionato, comunque, per saperne di più.