Ranieri lo porta alla Roma, primo colpo dei giallorossi

Claudio Ranieri è pronto a portare alla Roma un suo vecchio pupillo: in arrivo il primo colpo del nuovo corso per i giallorossi, ecco le ultime

Sulla panchina della Roma è in arrivo Claudio Ranieri. Si tratta di un ritorno per la terza volta per l’ex Cagliari che ha già spiegato i motivi che l’hanno portato a dire sì dopo aver annunciato in precedenza il ritiro. Tanti spunti interessanti andati in scena nella conferenza stampa di presentazione del neo-tecnico giallorosso. Di sicuro ci vorrà un grosso intervento sul mercato per poter rinforzare una squadra apparsa a fine ciclo, svuotata.

A fine anno saranno diversi i giocatori che diranno addio, intanto si cercherà di arrivare più in alto possibile. Già a gennaio potranno esserci ritocchi, Ranieri chiederà vari innesti alla dirigenza. Per sua stessa ammissione, al momento, non ha ancora messo mano alla rosa, quindi non sa ancora chi può essere utile o meno al suo tipo di calcio. Lo farà nei prossimi giorni e soprattutto a partire dalle prossime settimane, quando rientreranno tutti i nazionali e la rosa sarà al completo.

Roma, Ranieri piazza il primo colpo: ecco chi arriva

L’esordio sarà di quelli proibitivi, al “Maradona” contro il Napoli. Ma anche le due sfide successive tra viaggio a Londra per sfidare il Tottenham in Europa League e il debutto casalingo all’Olimpico con l’Atalanta sono da brividi. Dovrà farsi trovare subito pronto altrimenti saranno dolori. In ogni caso il decano degli allenatori italiani ha già in mente come rinforzare questa Roma e ha soprattutto un nome sulla propria lista.

I giallorossi sono carenti sulle fasce con i vari Celik, Angelino e Zalewski che non hanno fin qui mantenuto le aspettative. Non è ancora chiaro il modulo con il quale il tecnico giocherà, ma sia con la difesa a 4 sia con il modulo a 3, a gennaio si dovrà intervenire per prendere un nuovo terzino. Ranieri sta pensando a qualcuno che conosce molto bene: Gabriele Zappa.

Il classe ’99 del Cagliari ha avuto la sua consacrazione nell’ultima sfida con il Milan (doppietta e un gol annullato) e si appresta ad un’ulteriore crescita nei prossimi mesi. Il tecnico testaccino lo ha già allenato in Sardegna dove gioca dal 2020. Zappa è abile a giocare sia come terzino (ruolo che predilige) sia all’occorrenza come braccetto. Il suo nome è un’ottima idea per la fascia destra. A gennaio può esserci l’affondo decisivo.