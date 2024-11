Bomba Kvaratskhelia: scambio pazzesco col Barcellona

Dalla stampa spagnola arriva una clamorosa indiscrezione sul futuro del campione georgiano: i catalani pensano allo scambio stellare

Qualcuno lo aspettava al varco. Qualcuno era subito pronto a dire che era stata una meteora. Per quanto bellissima ed accecante, ma pur sempre una meteora. Dopo un primo anno in Italia davvero scintillante, coronato da uno scudetto di cui era stato il protagonista principale assieme a Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia era chiamato a confermare, sotto una diversa guida tecnica, le eccezionali doti mostrate nel magico anno agli ordini di Luciano Spalletti.

Nonostante i forti contrasti col primo allenatore dei partenopei nella tormentata stagione scorsa, e pur condizionato dal rendimento pessimo della squadra, incapace financo di qualificarsi per una competizione europea, la stella georgiana ha confermato quanto di eccezionale fatto vedere l’anno prima.

11 gol e 8 assist, predicando spesso nel deserto di una squadra smarrita, è stata la risposta di un campione capace di andare oltre le difficoltà di una stagione paradossale. Piena di equivoci. Un’annata in cui il Napoli campione d’Italia in carica è uscito anzitempo, troppo presto, dalla lotta scudetto.

Oggi che, sotto la sapiente guida di Antonio Conte, i partenopei sono tornati a contendere lo scudetto alle grandi del nord, ‘Kvara‘ si sta esaltando ancor di più. 5 gol e 2 assist, oltre ad una leadership indiscutibile, è lo score personale di un calciatore che ancora attende di mettere nero su bianco il suo rinnovo col club azzurro. Il pressing delle grandi d’Europa è costante ed incessante: una in particolare sembra davvero fare sul serio.

Barcellona a tutta su Kvaratskhelia: la proposta

133′ in campo in Liga, una competizione che, al di là del passo falso registrato nell’ultima gara di campionato contro la Real Sociedad, il Barcellona sta guidando con sicurezza e con una superiorità tecnica a tratti imbarazzante. Pur avendo risposto positivamente nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa, Frenkie de Jong, il centrocampista olandese arrivato nel luglio del 2019 per 86 milioni di euro, non può esser considerato un titolare nelle idee tattiche di Hansi Flick.

Fermato da un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori gioco fino ai primi di ottobre, l’ex Ajax è chiuso a centrocampo dall’esplosione di Marc Casadò e dalla presenza di altri intoccabili come Pedri e Dani Olmo, sebbene l’ex Lipsia agisca più sulla linea dei trequartisti che in mezzo al campo.

Contratto in scadenza il 30 giugno del 2026, l’olandese è la pedina che il presidentissimo Joan Laporta vorrebbe mettere sul piatto – oltre ad un sostanzioso cash – per strappare Kvara al Napoli. Lo sostiene con dovizia di particolari il portale catalano ‘Elnacional.cat‘, che descrive come il Ds Deco sia disposto davvero a tutto per far arrivare il georgiano in città.