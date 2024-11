Infortunio gravissimo in Serie A, l’attaccante dell’Inter pronto a salutare

Il bomber finisce ko, la sua stagione in Serie A è già finita: al suo posto può arrivare un giocatore dell’Inter

Il calciomercato spesso viene deciso non tanto dalla volontà dei protagonisti, dei giocatori, degli allenatori e dei dirigenti, quanto invece dalle necessità. Le strategie di una società possono cambiare a causa di situazioni imprevedibili.

Ad esempio un infortunio gravissimo, come quello che ha colpito un’importante squadra di Serie A, costretta alla ricerca di nuovo attaccante già a gennaio. E il profilo giusto potrebbe arrivare dall’Inter.

Di incedibili in nerazzurro non ne esistono, questo è chiaro. Lo stesso Lautaro Martinez, capitano inamovibile, potrebbe essere lasciato andare in caso di offerta convincente. Se l’argentino comunque sembra destinato a rimanere ancora a lungo a Milano, diverso potrebbe essere il destino per i suoi compagni di reparto.

Thuram è ad esempio finito nel mirino di molte big di livello internazionale, mentre Taremi e Arnautovic fin qui non hanno convinto fino in fondo e non è detto che il loro futuro nei prossimi mesi possa essere ancora all’Inter.

Il primo tra gli attaccanti a poter partire è però un altro, un ex pupillo di Inzaghi ormai finito nel dimenticatoio e pronto a cambiare aria già a gennaio.

Affare in Serie A per l’Inter, addio a un attaccante: ecco dove può finire

Difficile pensare che i nerazzurri possano liberarsi di Taremi, appena arrivato, o di Arnautovic a gennaio. Per quanto entrambi fin qui abbiano fatto fatica a imporre le proprie qualità, dovrebbero restare a Milano come sostituti del tandem d’attacco composto da Thuram e Lautaro almeno fino al prossimo giugno.

Chi invece potrebbe approfittare del grave infortunio occorso a uno dei grandi bomber del nostro campionato, Duvan Zapata, nelle scorse settimane è Joaquin Correa, pronto a lasciare l’Inter per cercare di rilanciare la propria carriera in Serie A.

Con tre apparizioni in campionato, per un totale di 38 minuti, dopo una stagione non certo esaltante a Marsiglia, il Tucu è uno dei grandi dilemmi della rosa interista.

Ormai da tempo ai margini del progetto, l’ex pupillo di Inzaghi è destinato a lasciare la squadra a parametro zero dal prossimo giugno. Tuttavia, l’infortunio di Zapata potrebbe aprirgli una chance di anticipare la partenza già a gennaio.

Stando a quanto riportato da La Stampa l’argentino resta il profilo numero uno, per questione di costi e di possibilità, sulla lista del ds granata Vagnati. Non mancano però le alternative.

Su tutte il Cholito Simeone, pista molto più difficile, oltre a Christian Kouamé della Fiorentina e Musa Barrow, ex Bologna oggi all’Al-Taawoun. Profili interessanti ma che richiederebbero da parte della società uno sforzo economico più importante per poter arrivare alla corte di Vanoli.