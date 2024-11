Rinforzo di lusso per Motta: c’è già la maxi offerta al Barcellona

La Juventus lavora per mettere a disposizione di mister Thiago Motta un giocatore del Barcellona, per il quale la società ha già avanzato un’offerta molto cospicua.

Prima che arrivi il finale di stagione e a cominciare dal 2025, il Barcellona dovrà fare chiarezza circa il futuro di alcuni dei suoi tesserati. Fra gerarchie che cominciano a definirsi, contratti in scadenza e questioni tecniche predominanti, ci sono calciatori in dubbio che attendono notizie dai piani alti del club. Fra questi rientrano nomi come quello di Pedri Gonzalez, Gavi, Ferran Torres, Ronald Araujo, Frenkie de Jong e Andreas Christensen.

Molte società osservano da lontano lo svolgersi degli eventi e sono pronte a bussare alla porta del club catalano per chiedere informazioni o proporre offerte: il momento sembra essere quello propizio. La Juventus non fa eccezione, anzi avrebbe già scelto la strategia da adottare per il danese Christensen, il cui accordo con i blaugrana ha validità fino al 2026, ma al momento non è chiaro che prospettiva abbia all’interno del gruppo squadra.

Secondo quanto riferisce ‘El Nacional’, per Xavi Hernandez era un pilastro, ma con Hans Dieter Flick ciò portrebbe cambiare. In difesa c’è molta concorrenza e il giocatore classe 1996 pare essere scivolato in fondo alle priorità, sopratutto a causa dell’infortunio che gli è capitato durante il pre-campionato al tendine d’Achille sinistro.

Juventus-Barcellona, affari in corso: la proposta dei bianconeri per il difensore blaugrana

Tanto Joan Laporta come Deco hanno già conversato a più riprese sia con il nazionale danese che con il suo entourage circa il futuro, ma al momento non c’è sensazione di rinnovo. Per tale motivazione, la società catalana è disposta a prendere in esame eventuali offerte che arriveranno per Christensen, per evitare che la situazione si trascini fino a renderlo un parametro zero. Fra le tante ammiratrici, vi sono Inter, PSG, Newcastle, Manchester United e appunto la Juventus.

Il difensore piace sopratutto a mister Thiago Motta, che lo considererebbe alla stregua di un rinforzo di lusso, sopratutto dopo la perdita in difesa di Gleison Bremer, che non sarà a disposizione per il resto della stagione a causa dell’infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Alla Juventus urge un centrale che sia leader, perciò l’idea sarebbe arrivare al danese già a gennaio. La proposta è di 15 milioni di euro come base fissa più 10 milioni di euro a condizioni variabili. Deco ha fatto capire che per meno di 30 milioni di euro non si potrà realizzare l’affare, per cui chiede uno sforzo economico ai bianconeri. La dirigenza lavora e si farà trovare pronta per gennaio.