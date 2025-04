Calciomercato, torna Immobile in Serie A: giocherà in Champions

La bomba di calciomercato arriva dalla Turchia, in merito al ritorno in Serie A per Ciro Immobile.

Il bomber ex biancoceleste, che ha nel mirino il suo ritorno in Nazionale, come fanno sapere dalla Turchia sarebbe pronto al ritorno in Italia. Lo aveva dichiarato in una recente intervista, rilasciata ai canali ufficiali della Serie A, che “sarebbe bello” per lui tornare a giocare nel campionato nel quale ha lasciato il suo record di gol in una singola stagione – 36 reti -, in pari con Gonzalo Higuain.

I media turchi hanno rilanciato quella che è la notizia del momento, con l’addio dopo una singola stagione vissuta al Besiktas, per il grande ritorno in Serie A. Non alla Lazio, ma in un club che giocherà la Champions League nella prossima stagione.

Calciomercato Serie A: riecco Ciro Immobile, l’annuncio dalla Turchia

L’annuncio sul ritorno di Ciro Immobile in Serie A è stato svelato dall’autorevole fonte Fanatik in Turchia, che ha spiegato quella che è la possibilità proprio nel corso della prossima estate, sul ritorno del bomber di Torre Annunziata in Italia.

15 gol e 3 assist in 33 partite, i numeri trovati da Ciro Immobile al Besiktas. Non un’enormità, ma soltanto perché ha ben abituato nell’arco della sua intera carriera, dove ha quasi avvicinato sempre il numero di presenze alle reti trovate. Stesse reti che cerca, in avanti, un club in particolare.

Dopo aver puntato su Taremi e Arnautovic, non proprio giovanissimi, ecco che l’Inter potrebbe approfittarne sulla voglia di tornare in Italia da parte di Ciro Immobile. E per Inzaghi, che lo conosce benissimo per i tempi vissuti alla Lazio, ecco che l’Inter potrebbe piazzare il colpo con regalo a fine anno, dando a Inzaghi l’alternativa che cerca a Lautaro e Thuram dal Mondiale in poi.

Immobile è il regalo di fine anno: doppio Mondiale in arrivo?

Può arrivare in estate Ciro Immobile e chissà che per Immobile non possa arrivare la possibilità di giocare due Mondiali. Uno è il Mondiale per Club, quello che vivrebbe all’Inter e perché no, la possibile convocazione poi con Luciano Spalletti che lo chiamerebbe per l’Italia in vista del Mondiale 2026, qualora dovesse ben figurare in nerazzurro prima e per la Nazionale azzurra poi, dall’alto della sua esperienza vissuta nel corso di un’intera carriera. Da sottolineare, in ogni caso, che il primo giugno e fino al dieci dello stesso mese, l’Inter e tutti gli altri club italiani, possono far mercato. L’acquisto di Immobile potrebbe piazzarsi prima, appunto, dell’inizio del Mondiale per Club.

Le cifre del colpo Immobile in Serie A

Se dovesse prendere Immobile, l’Inter, ciò che verrà pagato sarà per grandi somme il suo ingaggio annuale. La cifra del suo cartellino è irrisoria, se si considera che saranno soltanto accontentate quelle che sono le sue eventuali volontà di salutare il Besiktas per accordarsi in Serie A. Uno o due milioni, altrimenti sarà cessione a titolo gratuito per il trasferimento di Immobile all’Inter.