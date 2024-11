Subito una mazzata per Ranieri, l’avventura parte col piede sbagliato

Claudio Ranieri debutterà contro il Napoli nella nuova avventura alla Roma: ma sono subito problemi per il tecnico

Quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, 13 punti conquistati in 12 giornate di campionato ed appena quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Sono i numeri drammatici di una Roma che fin qui ha fatto solo disastri e poco altro. I Friedkin hanno dato vita ad un nuovo ribaltone, il secndo in appena tre mesi. In giallorosso è arrivato il terzo tecnico di una stagione che più tribolata non si può: dopo De Rossi e Juric toccherà ora al “rottamatore” per eccellenza, Claudio Ranieri.

Il tecnico ha abbandonato il divano e la pensione a cui si era concessi dopo l’ultima stagione al Cagliari per correre al capezzale della “sua” Roma, al quale di no proprio non si può dire. Gli aspetta un compito gravoso, anche perché la situazione non è certo delle più rosee. Una squadra che inizialmente doveva lottare per lo scudetto di ritrova nei bassifondi della classifica e Ranieri ha il compito di sollevarla.

Il tecnico è apparso più combattivo che mai nella conferenza stampa di presentazione pronto a dare fin da subito la scossa necessaria. D’altronde il calendario prospetta subito due sfide da brividi.

Ranieri, subito un colpo durissimo: che mazzata, il tecnico non se l’aspettava

La Roma, infatti, nel prossimo turno sfiderà il Napoli al Maradona, reduce da un punto nelle ultime due gare ma pur sempre capolista in Serie A. Una delle tante ex per Ranieri che poi nel turno successivo affronterà l’Atalanta, di fatto la squadra più in forma del momento.

Testa, però, prima al napoli, con Ranieri che avrà subito un duro colpo da dover affrontare. In casa azzurra, infatti, vi sarà un Romelu Lukaku riposato e – almeno è la speranza di Conte – tirato a lucido per la sfida contro i giallorossi. Il bomber – peraltro un ex avendo vestito la maglia giallorossa nella scorsa stagione – è infatti tornato a disposizione di Conte dopo aver giocato contro l’Italia.

Il tutto secondo un patto stretto dal centravanti e Domenico Tedesco, CT del Belgio. Dopo due convocazioni saltate per entrare in forma e nei meccanismi del Napoli, Big Rom ha risposto a questa chiamata ma rendendosi disponibile per una sola gara delle due in programma. Lukaku, peraltro, ha fin qui segnato solo quattro gol con la maglia azzurra e vuole rimpinguare il bottino e scacciare via le recenti critiche subite per prestazioni non all’altezza.