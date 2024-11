Tradisce la Juve, si riapre la trattativa shock: “Nuovi contatti con l’Inter”

Il mercato di gennaio si avvicina e potrebbe andare in scena un incredibile “tradimento” di un simbolo juventino per sposare la causa interista

In casa Inter si sta già ragionando sul futuro della rosa allenata da Simone Inzaghi perché come si conferma da diverso tempo, per questa squadra è sempre più necessario un percorso di ringiovanimento. L’età media dei calciatori nerazzurri è infatti da ormai alcune stagione sempre una delle più alte sia in Serie A che in Champions League: questo fattore ha permesso ad Inzaghi di godere di giocatori di esperienza che sono stati determinanti per vincere trofei ma il rischio è di non avere ricambi.

Il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, è infatti a lavoro da diverso tempo assieme al DS Piero Ausilio e agli altri dirigenti del club per cercare dei profili giovani ma di talento da consegnare ad Inzaghi nelle prossime sessioni di mercato. Un nome che sembra essere tornato di moda sulle scrivanie in viale della Liberazione è quello di un simbolo della Juventus che se accettasse la corte dell’Inter andrebbe quindi, molto probabilmente, a “tradire” la stima di una grande fetta di tifo bianconero.

L’Inter torna a farsi sotto per Federico Chiesa: nuovi contatti con l’ex Juve

Il profilo in questione è quello di Federico Chiesa, attaccante oggi in forza al Liverpool, ma che sta faticando in questi primi mesi con l’adattamento alla Premier League. Nei Reds infatti lo spazio per l’ex Juventus e Fiorentina è molto ridotto vista la grande concorrenza che si trova ad avere con dei giocatori di assoluto valore come Mohamed Salah e Luis Diaz. Per tale motivo l’esterno italiano sta pensando ad un ritorno in Serie A e in prima linea è già pronto Marotta.

A confermarlo è anche il giornalista di TeleLombardia, Alfio Musmarra, che sul suo profilo Instagram ha raccontato di nuovi contatti tra l’entourage di Chiesa e il club nerazzurro. Proseguono i dialoghi ma il nodo ingaggio va ancora risolto. Da capire se Marotta vorrà accelerare per tentare di riportare Chiesa in Italia fin da subito a gennaio oppure se attendere l’estate.

L’esterno classe 1997 è nel pieno della carriera e aiuterebbe l’Inter a ringiovanire l’età media oltre che a dare una mano ad Inzaghi in un fondamentale in cui la rosa nerazzurra pecca da moltissimo tempo, ovvero quello dei dribbling. I giocatori interisti sono tra quelli che saltano meno volte gli avversari in Serie A e Chiesa è senza dubbio un grande talento sotto questo punto di vista.