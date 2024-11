Debiti choc e addio lampo: dalla Juve alla Roma

Il calciomercato invernale può diventare esplosivo per via di questa situazione debitoria che libererà diversi gioielli: Juve e Roma alla finestra.

Juventus e Roma hanno una situazione molto diversa in campionato. Le due storiche rivali di Serie A hanno cominciato in maniera opposta la stagione: la formazione di Thiago Motta è attaccata al gruppo di testa e, seppur con qualche stop inaspettato, può dirsi fiduciosa per il proseguo della Serie A. I giallorossi invece hanno già cambiato tre allenatori, con Claudio Ranieri chiamato a salvare una stagione iniziata malissimo.

Entrambe però dovranno agire in maniera molto concreta nella sessione di mercato di gennaio 2025. Ovvero la finestra di riparazione, per mettere delle toppe ai problemi delle rispettive rose. La Juve ha bisogno di rimpolpare la difesa, annichilita dagli infortuni a lungo termine di Bremer e Cabal, mentre la Roma dovrebbe sistemare soprattutto le corsie esterne, visti gli evidenti problemi e lacune mostrate in questo avvio complicato.

Ad entrambi i club non dispiacerebbe inoltre inserire in rosa un nuovo centravanti a gennaio, un numero 9 che possa dare il cambio ai titolari Vlahovic e Dovbyk. Si cerca la grande occasione, che potrebbe arrivare dalla Ligue 1 francese, soprattutto per una situazione delicata e molto difficile che sta attraversando una big del calcio transalpino.

Juve e Roma si sfidano per il gioiello in uscita dal Lione

La squadra di cui parliamo è ovviamente l’Olympique Lione, che è finito al centro delle cronache per l’enorme massa debitoria societaria che rischia di veder crollare il club. La Direction Nationale du Contrôle de Gestion ha fatto sapere che se i conti del Lione dovessero restare in ‘rosso’, la squadra francese dovrà essere temporaneamente retrocessa in Ligue 2 al termine di questa annata, a prescindere dai risultati sul campo. Per salvarsi, il patron John Textor dovrà mettere sul mercato alcuni pezzi pregiati.

Uno di questi è senza dubbio il centravanti georgiano Georges Mikautadze, 24enne di assoluto talento e tenacia che il Lione ha acquistato in estate dal Metz per 18 milioni di euro. Potrebbe essere lui, compagno di reparto di Kvaratskhelia in nazionale, ad essere sacrificato per il bene delle case lionesi.

Juve e Roma sono molto intrigate dall’idea di accaparrarsi questo attaccante brevilineo ma molto muscolare ed esplosivo. Mikautadze, già sondato da alcuni club italiani dopo l’ottimo Europeo 2024 disputato con la Georgia, potrebbe liberarsi dal Lione per una cifra vicina ai 20 milioni.

Oltre al bomber georgiano, vi sono altri talenti del Lione in uscita che possono far impazzare il mercato. Come i giovani esterni offensivi Chekri e Fofana, il centrale Niakhaté e alcune vecchie conoscenze romaniste come Matic, Veretout e Maitland-Niles.