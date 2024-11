Inter e Milan furiose, ha scelto la Juventus

Adesso la Juventus può davvero iniziare ad esultare: Inter e Milan su tutte le furie, il big si avvicina alla maglia bianconera

Il calciomercato è già un chiodo fisso per le big del nostro calcio che guardano al mese di gennaio come un’opportunità per rinforzarsi alle giuste condizioni. Ma è in ottica estiva che qualcosa di grosso sembra si stia già muovendo. Ed in tal senso a trionfare, nella corsa ad un colpo da urlo, sarebbe la Juventus. Con buona pace di Inter e Milan: ma andiamo con ordine.

I nerazzurri sono alla ricerca, in primis, di un centrale difensivo che possa prendere il posto di Stefan de Vrij, impiegato sempre meno da Simone Inzaghi e che a giugno lascerà salvo clamorosi colpi di scena la società meneghina a zero. Ecco quindi che, gia da diverse settimane, il dualismo di mercato con la Juve va avanti da questo punto di vista. Pure la Vecchia Signora si sta dando da fare per regalare a Thiago Motta un nuovo difensore, in questo caso sicuramente nelle prime settimane del 2025: il motivo è presto detto.

Il gravissimo infortunio di Bremer ha lasciato un buco di non poco conto al centro della retroguardia bianconera, ora Giuntoli è chiamato ad uno sforzo importante per accontentare l’allenatore italiano. Bisognerà resistere fino a gennaio, poi la Juve potrebbe anticipare l’Inter – ma è stato accostato anche al Milan – per un profilo importante come quello di Jacub Kiwior, in uscita dall’Arsenal. Ma non è questo il nome che giorno dopo giorno sembrerebbe avvicinarsi a grandi passi alla maglia bianconera.

Inter e Milan al tappeto: firma con la Juve

C’è un altro big che, già da tempo, è finito in cima alla lista di Cristiano Giuntoli per l’estate 2025. E pare proprio, a questo punto, che i bianconeri possano beffare le due milanesi. Inter e Milan in difficoltà: Jonathan David può davvero sbarcare a Torino da giugno.

Il centravanti del Lille è tra i più ambiti d’Europa, sia per doti sotto porta che per il fatto che il suo contratto con il club transalpino scadrà il 30 giugno 2025. Un’occasione a parametro zero più unica che rara, che porterebbe il classe 2000 a sbarcare nel calcio italiano da grande protagonista. Il primo club che si è approcciato a David è stato il Milan, successivamente anche Marotta ha cerchiato in rosso il nome del bomber che in questo momento si ritrova già a quota 13 gol con 19 presenze e 2 assist vincenti all’attivo.

Numeri da potenziale fenomeno quelli del 24enne di Brookylin chiamato al grande salto la prossima estate. Pare, tuttavia, che David stia iniziando a mostrare segnali di preferenza per la Juventus, con la società bianconera che nel mezzo delle trattative per il rinnovo di Vlahovic vorrebbe iniziare a cautelarsi con un grandissimo acquisto. Staremo a vedere, intanto Inter e Milan rischiano la dolorosissima beffa: Jonathan David sembra sempre più bianconero.