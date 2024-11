La Juve batte Milan e Inter: il colpo a zero sarà bianconero

In casa Juve è pronto il colpo a costo zero, arriva gratis la prossima estate: il giocatore sarà bianconero, battuta la concorrenza di Milan e Inter

Quando arriva il colpo a parametro zero è sicuramente una manna dal cielo per il club che lo prende, senza dover spendere soldi per il cartellino. Marotta è sempre stato un autentico top player di questi acquisti ma anche Giuntoli ha dimostrato di saperci fare. L’esultanza è doppia quando arriva un calciatore conteso da mezza Europa e che tutti vogliono. Naturalmente dipende anche dal progetto e soprattutto dallo stipendio che si intende dare.

Più si offre e più si hanno possibilità di fare il colpaccio. C’è un talento che interessa praticamente tutti e che da giugno sarà libero. In Italia sono almeno tre le squadre che lo seguono (probabilmente le uniche, oltre al Napoli, che possono permetterselo) ovvero Inter, Milan e Juve. Il futuro si deciderà tra pochi mesi, da quando il talento sarà libero di firmare per chi vorrà. A fine stagione potrà essere troppo tardi.

Juve ecco il colpo a zero, superate Milan e Inter: i dettagli

Cristiano Giuntoli medita il capolavoro e di soffiarlo alla concorrenza in tempi rapidi, chiudendo l’operazione nei primi mesi del 2025. Sembra che il dirigente bianconero sia già a buon punto, avendo battuto almeno la concorrenza italiana delle due milanesi. Ci sarà da fare attenzione solo ai club esteri.

Ha sorpreso la scelta della scorsa estate di Jonathan David di non rinnovare col Lilla, dove è un’autentica stella. Ancora più sorprendente è stato il club di Ligue 1 che ha deciso di non venderlo e andare a scadenza, nella speranza che possa cambiare idea entro l’anno. Non succederà, il canadese classe 2000 è ormai lanciato in una big assoluta del calcio europeo e saluterà la Francia a fine stagione.

Juve, Milan e Inter lo hanno messo nel mirino. In passato si era parlato del Napoli per il dopo Osimhen, ma la pista ad oggi è tramontata. Cristiano Giuntoli vuole fare il colpaccio, battendo anche le diverse squadre estere che vorrebbero prendere il calciatore. A costo zero fa gola davvero a tutti, anche perché parliamo di uno dei migliori attaccanti in circolazione. I suoi numeri parlano da soli, trascinando il Lilla a risultati eccezionali come la doppia vittoria contro le due squadre di Madrid in Champions League.