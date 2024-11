Ormai è finita, è stato messo in vendita: affare Juve-Milan

Si accende il duello di mercato tra Juve e Milan per concludere l’affare dopo che il giocatore è stato messo in vendita, è finita col suo club

Sabato si riaccenderanno i riflettori sul campionato di serie A e su “San Siro” con un Milan-Juve tutto da seguire. Il duello tra rossoneri e bianconeri rischia di esserci non solo in campo ma anche fuori, sul mercato, in quanto entrambi i club hanno nel mirino lo stesso obiettivo che è stato messo in vendita, un po’ a sorpresa dal suo attuale club. Nelle prossime settimane si vedrà, intanto si avvicina ad una delle sfide più classiche del calcio italiano con questa ipotesi sullo sfondo.

Entrambe interverranno a gennaio per rinforzare la propria rosa. La Juve di Cristiano Giuntoli ha urgenza di prendere un difensore centrale dopo il KO di Bremer. Non aiuta nemmeno l’infortunio di Cabal, in quanto adesso c’è una soluzione in meno nella retroguardia cosa che costringerà, ad esempio, Kalulu a spostarsi maggiormente in fascia. Al Milan invece c’è bisogno di un nuovo centrale sin da quando è partito proprio il francese.

Milan-Juve, si accende il duello di mercato: vogliono lo stesso obiettivo!

Si guarda con insistenza ad un profilo di livello internazionale che però non costa tantissimo. Le occasioni sul mercato possono nascere da un giorno all’altro. Si guarda con attenzione a cosa può succedere al Barcellona, dove per diversi elementi non è scoccata la scintilla con Flick e potrebbero presto salutare la città catalana.

Tra loro c’è Andreas Christensen, esperto difensore danese. Il classe ’96 non ha fin qui trovato spazio a causa di un grave infortunio, una tendinopatia al tendine d’Achille sinistro che l’ha costretto a fermarsi in estate, nel prologo della stagione attuale. Ne avrà fino a gennaio. Ma in ogni caso sembra che al suo rientro non c’è spazio per lui in squadra. Flick ha trovato il suo equilibrio con i tanti difensori centrali presenti in rosa e ha già fatto sapere alla società di non aver posto per l’ex Chelsea.

Il giocatore, intanto, è in scadenza nel 2026 e fin qui non ha trovato un accordo per il rinnovo. Sembra molto più vicina una sua cessione che una permanenza. La società capitanata da Laporta e Deco lo metterà sul mercato per non perderlo a zero e un nome come il suo fa sicuramente gola a diversi top club europei. Tra cui Milan e Juve pronte a duellare per arrivare al giocatore. Il prezzo però può essere un ostacolo: Deco vorrebbe almeno 30 milioni di euro, ma è destinato a calare le pretese.