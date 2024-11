“Chiesa all’Inter a gennaio”: Marotta lo ha fatto di nuovo

Federico Chiesa, l’addio al Liverpool e la pazza idea Inter: Marotta scatenato, c’è l’incredibile rivelazione di mercato

La cessione di Federico Chiesa ha fatto molto rumore la scorsa estate. Appena 12 i milioni incassati dalla Juventus per la partenza del figlio d’arte che, accantonato il rinnovo del contratto che era in scadenza il 30 giugno 2025, ha deciso di vestire la maglia del Liverpool e vivere una nuova importante pagina della sua carriera, stavolta lontano dalla Serie A.

Ma le difficoltà mostrate fino a questo momento da Chiesa con la squadra di Arne Slot sono palesi e così si torna a chiacchierare di un possibile – a detta di molti, sempre più probabile – ritorno del figlio d’arte in Italia. 3 presenze, 1 assist e appena 78′ in campo sembrano in effetti troppo poco per poter prosegurie insieme: all’orizzonte, tra le diverse possibilità ventilate negli ultimi giorni, si fa caldissima la pista Inter. Durante l’ultimo appuntamento della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ in onda sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it‘, si è parlato proprio di Federico Chiesa.

Del momento complesso vissuto dall’ex bianconero al Liverpool e della possibilità – apparentemente tutt’altro che fantascientifica – di vedere l’attaccante genovese vestire la maglia dell’Inter molto presto. Già a gennaio, quando la sessione invernale di calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti: Marotta ha le idee chiarissime, ecco la rivelazione riguardo all’attaccante del Liverpool.

Inter-Chiesa a gennaio, ci siamo: così si può

Fabio Santini, giornalista di ‘Telenova’, ha parlato proprio dell’opzione nerazzurra per il futuro di Chiesa. Una possibilità che – stando alle ultime indiscrezioni – sembrerebbe farsi sempre più forte e probabile con il passare dei giorni. L’addio al Liverpool a gennaio, dunque, non è utopia.

Santini, oltre a rimarcare il forte interesse nerazzurro per Daniele Maldini, ha riportato le ultime informazioni riguardo ad un possibile assalto invernale a Chiesa da parte della dirigenza di Viale della Liberazione: “Io so anche di un’altra operazione su cui sono i nerazzurri, che in questo momento viene sottaciuta e che è piuttosto clamorosa. L’idea è portare a gennaio a Milano Federico Chiesa, ogni giorno si aggiunge un nuovo tassello”. Il giornalista ha provato a spiegare come il club campione d’Italia in carica stia effettivamente lavorando per regalare a Inzaghi il classe ’97 che pochi mesi fa ha lasciato la Juventus per approdare in Premier League, al Liverpool, dove sta facendo enorme fatica ad esprimersi al meglio.

“Si sta creando un cammino di avvicinamento, non diamo per scontato che l’operazione si realizzi ma i contatti tra Marotta e l’agente di Chiesa per gennaio sono continui. Dipenderà da diversi fattori, l’Inter lo ha già cercato nelle passate sessioni di mercato ma non se n’è mai fatto nulla. I rapporti sono buoni”, ha concluso il giornalista lasciando a sua detta diverse possibilità che alla fine l’ala della Nazionale azzurra possa fare ritorno in Serie A ad appena sei mesi dal suo addio: l’Inter, in tal senso, lo aspetta a braccia aperte.