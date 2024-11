Il Milan se ne è innamorato: i rossoneri piombano sul bomber dell’Inter

Il Milan vuole l’attaccante nerazzurro, profilo che ha profondamente colpito il Diavolo: nelle prossime finestre di mercato, uno scenario clamoroso

Si avvicina il mercato di gennaio e tutte le società preparano le proprie mosse. Forse solo pretattica, quella del Milan, che ha dichiarato con Ibrahimovic di non essere intenzionato a fare mercato. Anche se lo svedese ha ammesso che le cose potrebbero anche cambiare nelle prossime settimane e portare la società ad investire.

Appassionati, osservatori e addetti ai lavori, dunque, valutano che cosa potrebbe essere utile al Diavolo nella finestra invernale. Potrebbero sicuramente fare al caso di Fonseca un terzino sinistro e un centrocampista, per colmare le lacune presenti in rosa di un vice Theo Hernandez e di un vice Fofana. Vedremo quali saranno, alla fine, le valutazioni del club rossonero, che agirà di sicuro sulla base di quelle che sono le proprie ambizioni di altissimo livello.

E’ un Milan che al tempo stesso vuole essere attento ai bilanci e alla sostenibilità dei propri investimenti. Puntando molto sui giovani e su una linea piuttosto verde, fatta salva qualche eccezione. Da questo punto di vista, viene messo nel mirino un attaccante dell’Inter, per quello che potrebbe essere uno scippo di mercato veramente a sorpresa.

Milan pazzo di Sebastiano Esposito: così lo portano via all’Inter

Il derby è pronto ad accendersi per Sebastiano Esposito. Il 22enne, giocatore nel giro dell’Under 21 e fiore all’occhiello delle giovanili nerazzurre che furono, insieme ai fratelli Salvatore e Francesco Pio, oggi calciatori dello Spezia, si trova attualmente in prestito all’Empoli, ma può rientrare nell’orbita rossonera.

Il Milan a sua volta vanta ottimi rapporti con il club toscano, per le diverse operazioni compiute negli ultimi anni e i tanti giocatori in prestito girati dalle parti del ‘Castellani’. In questa stagione, da Milanello sono arrivati Devis Vasquez e Lorenzo Colombo, che si stanno davvero ben comportando. Osservando loro, il Milan ha messo gli occhi anche su Sebastiano Esposito. Che prima dell’infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori un mese stava facendo molto bene anche lui, con 3 gol e 2 assist in 9 presenze totali.

Il Milan a questo punto ‘spera’ nel riscatto da parte dell’Empoli del giovane attaccante. Mossa che alle casse del club toscano costerebbe 5 milioni di euro. Per poi, da parte del Diavolo, rilanciare immediatamente e provare a portarselo a casa.