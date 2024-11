“Salterà diverse partite”: l’annuncio che scuote la Juventus

Juventus, arriva l’annuncio che scuote tutti: “Salterà diverse partite”, il colpo di scena è clamoroso. Adesso non c’è più nulla da fare

Una tornata di Nazionali che non è stato certo felice per la Juventus. In casa bianconera hanno infatti perso un altro calciatore, con gli infortuni che iniziano a diventare una costante pericolosa per Thiago Motta. Di Bremer sappiamo ormai già tutto: la lesione del legamento crociato lo terrà fuori per tutto il resto della stagione.

Un colpo durissimo a cui si è aggiunto anche quello di Juan Cabal, il difnsore arrivato dal Verona in estate, soffiato all’Inter ed in grado di giocare sia al centro che sulla fascia sinistra, la sua corsia di competenza. E così la difesa si è ridotta all’osso, con appena sei calciatori di ruolo utilizzabili per quattro posti.

Una bella grana per Motta che dovrà tirare avanti così fino almeno al mese di gennaio, quando si aprirà la sessione invernale. La dirigenza bianconera di conerto con il tecnico, dopo attente valutazioni, infatti, ha escluso la possibilità di ingaggiare un calciatore attualmente svincolato.

Juventus, l’annuncio che scuote tutti: colpo di scena shock

L’altro grande problema riguarda ovviamente l’attacco. Dusan Vlahovic è unico e solo considerato l’infortunato Milik ancora indisponibile – e chissà per quanto tempo ancora – con il serbo che in nazionale è finito. Un problema ai flessori della coscia sinistra, con il centravanti che è uscito zoppicando aiutato dal medico sociale della Serbia.

Insomma, un’altra tegola per una pausa nazionali davvero disastrosa per i bianconeri. Motta è naturalmnte in ansia per le sue condizioni anche perché in rosa non vi sono più centravanti e sarebbe quindi costretto ad inventarsi qualche calciatore fuoi ruolo. Di certo c’è che al tecnico non saranno piaciute le frecciate del numero 9 rivolte direttamente a lui.

“Il CT Stojkovic non mi obbliga nei compiti difensivi ed è importante per un calciatore della mia struttura fisica – ha sottolineato – se corro molto poi nella finalizzazione non sono fresco“. Una vera e propria bordata che a molti ha lasciato presagire ad un addio sempre più vicino, considerato come vi sia anche il problema del rinnovo del contratto che tiene banco.

E Fabio Santini, ai microfoni di Calciomercato.it, ha detto la sua sulla situazione, lasciando presagire anche un epilogo nell’immediato non felice per il bomber. “Dopo le sue frasi, rischia di saltare diverse gare” ha spiegato aggiungendo anche come non sia un mistero la preferenza di Motta verso Zirkzee, in difficoltà a Manchester.