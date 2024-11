Saluta la Juve a gennaio: blitz e destinazione clamorosa

A sorpresa nuovo addio in vista in casa Juve a gennaio: nuova destinazione clamorosa e sorprendente dopo il blitz da parte del club

Un guaio dietro l’altro sta riguardando la Juventus, davvero sfortunata fin qui con gli infortuni. Non bastava il KO di Bremer, è arrivato inoltre quello di Cabal per una difesa falcidiata con la società costretta ad intervenire (pesantemente) sul mercato a gennaio prima di tutto per rinforzare la retroguardia. Ma anche l’attacco non se la passa per nulla bene!

Al lungodegente Milik si è presto aggiunto Nico Gonzalez il cui rientro ad oggi è un vero e proprio mistero. Doveva impiegare due settimane, invece è fuori quasi da due mesi e al momento non si sa ancora quando riuscirà a rientrare. Era scontato che riuscisse ad esserci contro il Milan e invece potrebbe saltare anche il match di “San Siro”. Come se non bastasse nell’ultimo impegno con la Serbia si è fatto male pure Vlahovic i cui tempi di recupero ora sono da valutare.

Addio a sorpresa alla Juve a gennaio: ecco dove andrà

Insomma non solo la difesa, ci sarà da rinforzare in maniera pesante anche l’attacco a partire da un vice-Vlahovic. In rosa come detto ci sarebbe Arkadiusz Milik ma l’ex Napoli fin qui non ha ancora fatto il debutto stagionale a causa di un altro infortunio che si trascina dalla scorsa estate. A questa Juve serve aggiungere non togliere giocatori, specialmente in attacco. E invece, stando alle ultime notizie che arrivano dalla Spagna, Giuntoli sarebbe pronto a salutare uno dei suoi giocatori del reparto offensivo a gennaio.

Proprio il polacco, infatti, è finito nel mirino del Betis Siviglia. Si parla di un blitz e di un trasferimento nel club spagnolo alla riapertura delle trattative. Può permetterselo la Juve? Allo stato attuale si direbbe di no, ma ad analizzare bene la situazione è un trasferimento che ci può anche stare, soprattutto se dovesse portare un buon gruzzoletto con il quale fare mercato. Durante questa stagione non è mai stato a disposizione di Thiago Motta, con la guarigione di Vlahovic e l’arrivo di un suo vice, rischierebbero di essere in troppi là davanti, giocando con una sola punta.

Inoltre, vendendolo, la Juve risparmierebbe i 3,5 milioni di euro di ingaggio che al momento gravano sulle spalle del club senza portare benefici effettivi in campo. Il contratto con i bianconeri scade nel 2026. Sono queste le valutazioni fatte da Giuntoli che lo inducono a dare l’ok al trasferimento. Alla fine è un addio che ci può stare, considerando come non si sappia ancora quando potrà rientrare e in che condizioni.