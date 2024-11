Juventus, Giuntoli lavora ad un acquisto (inutile): pronti 42 milioni

Cristiano Giuntoli è al lavoro per regalare alla Juventus un colpo da 42 milioni di euro: l’arrivo del giocatore però sarebbe davvero poco utile

La sessione di mercato invernale è alle porte e la Juventus è al lavoro per regalare rinforzi importanti a Thiago Motta visti i tanti infortuni che si sono abbattuti come una scure su una rosa che aveva già alcune defezioni importanti dopo la finestra estiva.

La priorità del club bianconero è soprattutto quella di rafforzare il reparto difensivo visti i gravi infortuni accorsi a Bremer e Cabal che hanno privato il tecnico italo-brasiliano di due pedine molto importanti. Lo stesso Cristiano Giuntoli ha fatto sapere come acquistare un difensore sarà l’obiettivo principale a gennaio e cercherà di cogliere qualsiasi opportunità di mercato, tenendosi però lontano dalla lista degli svincolati, non ritenuti adatti per calarsi al meglio in una realtà come quella bianconera.

Altro obiettivo dei bianconeri per la sessione invernale è però anche quello di rafforzare l’attacco dove il lungo stop di Milik sta facendo fare gli straordinari a Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo sta pagando dazio nelle ultime partite e non a caso con la Serbia ha avuto un piccolo problema muscolare. Seppur sono state escluse lesioni, questo piccolo stop ha fatto scattare l’allarme in casa Juventus che è chiamata per forza di cose a trovare un vice che possa farlo rifiatare.

La Vecchia Signora, però, non guarda solo al mercato di gennaio, ma anche a quello di giugno e stando a quanto riportato dal Sun sarebbe sulle tracce di Caoimhin Kelleher, portiere in forza al Liverpool.

Juventus, affare a sorpresa: spunta Kelleher del Liverpool

Secondo quanto riferito dall’autoritario sito inglese del Sun, la Juventus starebbe seguendo con particolare attenzione per la prossima estate al portiere del Liverpool Caoimhin Kelleher. L’estremo difensore dei Reds è chiuso da Alisson ed il prossimo anno di sicuro sarà il secondo di Mamardashvili. Per questo motivo, il portiere potrebbe anche lasciare il Merseyside e la Juventus sarebbe emersa come destinazione a sorpresa.

Come riportato dal noto sito inglese, i bianconeri sarebbero molto interessati al giocatore così come lo è il Napoli, ma al momento in vantaggio è considerato il Chelsea, tenendo anche in conto che il portiere preferirebbe restare in Premier League. Il Liverpool, però, tiene molto a Kelleher ed il prezzo del suo cartellino per portarlo via dai Reds si aggira sui 42 milioni di euro. Una cifra altissima e per la Juventus investire così tanto per un portiere sarebbe del tutto inutile considerato che di Di Gregorio è appena arrivato e Perin ha rinnovato il suo contratto.

La sensazione è che Kelleher potrebbe sbarcare a Torino solo qualora nel caso uno dei due attuali portieri bianconeri dovesse andare via, cosa assai remota visto come stanno le cose. Pertanto, l’indiscrezione arrivata dall’Inghilterra lascia il tempo che trova e, a meno che Giuntoli non voglia sperperare denaro inutilmente, sarà difficile vedere il portiere del Liverpool a Torino.