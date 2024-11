Non gioca più alla Juventus, ha chiesto la cessione a gennaio

Thiago Motta lo ha ormai relegato tra le riserve: il centrocampista potrebbe partire nella finestra di mercato invernale.

La Juventus sarà senz’altro una delle squadre più attive nel prossimo mercato di gennaio. Cristiano Giuntoli aveva già fatto capire che la società bianconera si stava guardando intorno alla ricerca di un difensore dopo il grave infortunio capitato a Gleison Bremer. Poco dopo anche Juan Cabal ha riportato la rottura del crociato, riducendo ancora di più le possibilità di scelta di Thiago Motta in difesa.

L’impressione è che la Juve andrà a prendere almeno un difensore centrale: in più non è da escludere un tentativo per un attaccante che possa ricoprire il ruolo di vice-Vlahovic. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, non è detto che la Juve farà solo movimenti in entrata nella finestra di mercato invernale.

Nei giorni scorsi, infatti, è trapelata una voce che ha un po’ allarmato i tifosi bianconeri: uno dei centrocampisti potrebbe lasciare la Continassa già a gennaio. Si tratta di Nicolò Fagioli: il giovane talento della Juve e della Nazionale italiana è rimasto in panchina nelle ultime tre gare e anche questo ha contribuito ad alimentare voci su una possibile separazione nel mercato invernale.

Si spacca la Juventus! Va via a gennaio

Stando ai rumors, infatti, ci starebbe pensando il Paris Saint-Germain, che è già in contatto con la Juventus per l’eventuale cessione di Milan Skriniar alla società bianconera. Il noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha però riportato un paio di giorni fa sul suo profilo X che al momento non c’è alcuna trattativa tra il PSG e la Juventus e che i parigini non sembrano così interessati a prendere Fagioli a gennaio. Ma è davvero così?

Guido Tolomei, noto opinionista di fede juventina, ha invece replicato al tweet di Romano specificando che Nicolò Fagioli “è assolutamente in trattativa anche con il PSG“. Sempre Tolomei ha poi pubblicato un altro tweet più dettagliato, spiegando che sia la Juventus che il giocatore stanno valutando opportunità. Una di queste è proprio il Paris Saint-Germain, che a detta di Tolomei sarebbe in prima fila per il centrocampista.

“Poi come andrà finire (come sempre) lo scopriremo solo vivendo“, ha concluso l’opinionista. Fagioli è tornato a giocare da qualche mese dopo la lunga squalifica per calcioscommesse. I tifosi juventini sperano di poterlo vedere a lungo con la maglia bianconera ma al momento non si può escludere un addio già a gennaio.