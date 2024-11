Pazza idea Inter: colpo assurdo dalla Liga

L’Inter non si smentisce mai. Pazza idea per un club nerazzurro ‘pazzo’ per definizione: colpo da urlo dalla Liga

Archiviata la pausa per gli ultimi impegni in Nations League della Nazionale di Luciano Spalletti, è tempo di rituffarsi nel campionato che vede sei squadre racchiuse in sei punti. Si ripartirà con al comando sempre il Napoli di Antonio Conte che è uscito indenne dalla trasferta a ‘San Siro’ contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter.

I nerazzurri inaugureranno, sabato 23 novembre, con fischio d’inizio alle 15.00, il 13esimo turno di Serie A rendendo visita all’Hellas Verona, attualmente fuori dalla zona retrocessione e, quindi, un buon test in vista del match di Champions League, sempre tra le mura amiche di ‘San Siro’, contro il RB Lipsia, con la ‘Beneamata’ che è quinta in classifica a quota 10 punti, frutto di tre vittorie e un pareggio.

Insomma, gli uomini di Simone Inzaghi sono attesi da importanti impegni ravvicinati, eppure ai piani alti di Viale della Liberazione si programma già il futuro, con il club meneghino che avrebbe in canna un colpo da urlo dalla Liga.

Inter, suggestione Jon Aramburu

Jon Aramburu, terzino destro in forza alla Real Sociedad, grazie alle sue eccezionali prestazioni è finito nei radar delle big europee. In particolare, il 22enne venezuelano, uno dei talenti più promettenti della Liga, come riportato da “fichajes.com”, ha suscitato l’interesse dell’Inter.

Il club nerazzurro battezza Jon Aramburu come l’innesto in grado di rafforzare la propria retroguardia, non più un fortino come nella passata stagione (già 14 i gol al passivo) e, pertanto, proverà a ingaggiarlo nelle prossime finestre di calciomercato.

Del resto, il 22enne venezuelano si è messo in mostra per le sue doti di velocità e difensive nonché per l’abilità nel proiettarsi in attacco. Qualità che, come detto, non sono passate inosservate dalle parti della ‘Pinetina’ in quanto si sposano perfettamente con quello che cerca il tecnico Simone Inzaghi per rinforzare una corsia destra che ha bisogno di nuova linfa.

Comunque, anche se l’Inter sembra essere in vantaggio nella corsa al venezuelano, anche altri top club europei lo starebbero monitorando considerandolo un investimento a lungo termine. Dunque, il futuro di Jon Aramburu sembra lontano dalla Liga e dall’Anoeta anche se la Real Sociedad non agevolerà la sua partenza.

D’altra parte, con la sua capacità di fare la differenza sull’out di destra Jon Aramburu è uno dei punti fermi di una Real Sociedad che al momento naviga a centroclassifica, a quota 18 punti, ex aequo con il Maiorca e la sorpresa della scorsa stagione, il Girona, e che, quindi, non può permettersi il lusso di privarsi del 22enne nazionale venezuelano se vuole risalire la china e agguantare la zona coppe europee.