Zirkzee sbarca a Milano: scambio devastante

Il centravanti già vicino al Milan potrebbe effettivamente sbarcare in Serie A: scambio devastante, Zirkzee finalmente a Milano

È stato certamente tra i grandi protagonisti della scorsa sessione estiva di calciomercato ma intanto, ora come ora, Joshua Zirkzee non sta brillando nella sua nuova avventura in Premier League. Il talento olandese, che ha mostrato doti importantissime con la maglia del Bologna, al Manchester United sta facendo fatica a ripetersi.

Un investimento da ben 42,5 milioni di euro, a cui vanno aggiunte le commissioni alla firma per l’entourage del talento Orange. Un’operazione di grande portata che ha scoraggiato il Milan. La dirigenza di Via Aldo Rossi ha cercato in ogni modo di limare i dettagli per consegnare le chiavi dell’attacco rossonero a Zirkzee, ritenuto il perfetto erede di Giroud al centro del reparto avanzato di Paulo Fonseca. Alla fine, però, non è andata così: a ‘vincere’ il duello di mercato è stato il Manchester United che una manciata di mesi dopo la firma potrebbe però star già pensando alla partenza del 23enne di Schiedam.

I ‘Red Devils’ avrebbero le idee chiare a riguardo, con una clamorosa possibilità di scambio che porterebbe Zirzkee in Serie A – ancora – ma stavolta a Milano. Una pessima notizia per Napoli ma soprattutto Juventus, che seguono con enorme interesse gli sviluppi riguardo al futuro del giovane attaccante, ritenuto ancora un talento che potrebbe fare la differenza ad alti livelli nel calcio italiano. Ecco l’idea di scambio che la dirigenza del Manchester United sta provando a portare avanti.

Zirkzee nello scambio folle: proposte indecente

Zirkzee in Serie A, a Milano, sponda rossonera. Un film già visto ma, rispetto alla scorsa estate, il finale potrebbe essere decisamente diverso. I ‘Red Devils’ stanno puntando ad un titolarissimo di Fonseca e hanno ben pensato di fare un’offerta clamorosa per l’anno prossimo.

È Christian Pulisic il sogno nemmeno troppo nascosto che la società inglese ha in mente di regalare ad Amorim. Per convincere il Milan a lasciar partire l’americano ecco appunto il cartellino di Zirzkee, una pedina che fa gola alla dirigenza di Via Aldo Rossi dopo il mancato trasferimento di qualche mese fa. La posizione del Milan, a riguardo, sembrerebbe essere però molto chiara: Pulisic non si tocca.

Zirkzee, 1 gol e 2 assist in 17 presenze stagionali, viene valutato intorno ai 40 milioni di euro mentre il Milan per Pulisic chiederebbe anche un conguaglio di 10 milioni. L’americano sta vivendo senza dubbio la miglior stagione della sua carriera: è già a quota 7 gol, con 5 assist in 15 presenze con il ‘Diavolo’. Un rendimento da urlo che ha acceso con prepotenza l’interesse nella dirigenza dello United: staremo a vedere, in vista del prossimo anno, se l’affare sarà destinato o meno a decollare.