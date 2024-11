Addio Juve: precontratto già in sede

Juventus, un big è ai saluti: tutto fatto per il suo addio, mancano pochi dettagli per la cessione di un idolo dei tifosi

Si muove il mercato della Juventus in vista di gennaio. Per il momento, però, soprattutto in uscita. Negli ultimi giorni si sono fatte più insistenti le voci di un possibile addio nella rosa bianconera. Un calciatore poco utilizzato da Thiago Motta sembrerebbe ormai destinato ai saluti, e stando alle ultime avrebbe già trovato l’accordo per un precontratto.

In questo momento le attenzioni dei tifosi bianconeri sono concentrate maggiormente sul mercato in entrata. È chiaro ed evidente, infatti, che alla Juve manchi un difensore centrale di grande caratura, dopo l’infortunio di Bremer. Urge quindi intervenire a gennaio per non costringere Thiago Motta a dover fare di necessità virtù.

Considerando che riuscire a raggiungere obiettivi importanti nella finestra invernale del mercato è però molto complesso, in casa Juve si sta procedendo con discreta calma, senza farsi prendere dalla fretta e dalla frenesia.

Ma nel frattempo il rischio concreto è che il club bianconero possa vedersi privato, d’un tratto, anche di un altro baluardo difensivo, un idolo dei tifosi sempre più convinto a cercare fortuna altrove.

Juventus, è fatta per l’addio di un big: sta per firmare con un club brasiliano

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, Danilo starebbe per trovare l’intesa con un club brasiliano. Utilizzato con il contagocce da Thiago Motta in questi primi mesi di stagione, l’ex pupillo di Allegri a 33 anni sente di poter fare ancora la differenza nel mondo del calcio, e non ha alcuna intenzione di ritirarsi.

Si starebbe anzi guardando intorno con interesse, e dopo tredici stagioni in Europa potrebbe essere più che disposto a tornare in Brasile, soprattutto in un club di primissima fascia come il Vasco da Gama.

Stando a quanto riferito da ge.globo.com, Danilo avrebbe già cominciato a discutere con la società carioca, e starebbe per trovare un accordo per firmare un precontratto, cosa già possibile da gennaio, considerando la scadenza del suo contratto con la Juve nel 2025.

D’altronde, l’interesse del Vasco per il difensore bianconero non è una novità. Già in estate il club di Pedrinho aveva provato a portarlo a casa, trovando però la resistenza da parte del giocatore, convinto di potersi giocare le sue chance anche sotto la gestione Motta.

Alla luce della scarsa fiducia dell’allenatore bianconero, Danilo si sarebbe però convinto di cambiare aria, e avrebbe cominciato ad accarezzare con molto più interesse l’opportunità di un ritorno in Brasile. La sensazione è che l’affare si possa quindi fare, ma che il trasferimento si concluderà solo alla scadenza del contratto, con un passaggio a parametro zero del difensore juventino al Vasco. Per la gioia di tutte le parti in causa, Juventus compresa.