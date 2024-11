Esplode la bomba in casa Inter: affarone in Premier League

Sono ore di grande fermento in casa Inter, il nome è di quelli ‘pesanti’ e gioca in Premier League: tutti i dettagli della vicenda di mercato

L’annata 2024/25 è ormai entrata nel vivo e molti club, oltre a lottare su più fronti, hanno già iniziato a programmare il prossimo futuro, sulla scorta di quanto è emerso in questi primi scampoli di stagione. È il caso dell’Inter, che è intenzionata a rafforzare la sua posizione nell’élite del calcio europeo puntando su profili di grande spessore.

In questi giorni sono svariate le voci che si susseguono in orbita Inter. Del resto, il club nerazzurro è una delle destinazioni più ambite degli ultimi anni, complice l’ottimo ruolino a livello sia nazionale che internazionale.

Davvero tantissimi i nomi interessanti accostati alla squadra allenata da Simone Inzaghi. E tra questi ce n’è uno il cui arrivo a Milano sembrerebbe più che una semplice suggestione. Il calciatore in questione milita attualmente in Premier League e rappresenterebbe un vero affare di mercato, a determinate condizioni. Ci riferiamo a Oleksandr Zinchenko, 27enne ucraino oggi in forza all’Arsenal.

Calciomercato, l’Inter pesca in Premier League: l’occasione è un affare

Zinchenko, infatti, inaspettatamente non sta trovando molto spazio tra i Gunners e ciò l’ha portato a guardarsi intorno alla ricerca di maggiore continuità. Stando a voci provenienti dalla Spagna, il suo sguardo si sarebbe incrociato proprio con quello dei dirigenti dell’Inter, che avrebbero cominciato a sondare il terreno per capire se vi sono i margini per concludere l’operazione.

Sempre stando ai colleghi iberici, l’affare potrebbe andare in porto durante la prossima sessione estiva di mercato. La richiesta dell’Arsenal per il cartellino del giocatore non dovrebbe essere altissima, dal momento che la scadenza del contratto di Zinchenko è datata giugno 2026.

La giusta quadra potrebbe trovarsi tra i 20 e i 30 milioni di euro. Una cifra ampiamente sostenibile dall’Inter, interessatissima all’acquisto di calciatori duttili abituati a coprire diverse zone del campo. Zinchenko, dal canto suo, può giocare da esterno sinistro, sia alto che basso, ma anche da centrocampista centrale. Insomma, si inserisce perfettamente in questo identikit e, in più, porterebbe tra le fila nerazzurre una buona dose di esperienza internazionale, nonché il bagaglio accumulato in tanti anni di Premier (è un ex Manchester City). Staremo a vedere se tale voce troverà riscontri o se è destinata a restare uno degli innumerevoli spifferi senza seguito.