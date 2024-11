Inzaghi in Premier, ci siamo: l’Inter ha scelto il prossimo allenatore

Simone Inzaghi ai saluti, dopo l’Inter si aprono le porte della Premier: il club nerazzurro ha già individuato il suo erede

Non siamo ancora ai titoli di coda, ma un addio di Simone Inzaghi all’Inter al termine di questa stagione, comunque vadano le cose, non sarebbe troppo sorprendente. Nell’ambiente nerazzurro sono in tanti ad avere la sensazione che la storia tra il tecnico campione d’Italia e la squadra stia per chiudersi, e anche per questo la dirigenza avrebbe cominciato a lavorare per individuare il possibile sostituto.

Nel calcio le cose possono cambiare da un momento all’altro. Il futuro degli allenatori è poi sempre legato ai risultati. È naturale quindi che l’Inter possa pensare già da adesso a un possibile erede di Inzaghi. Anche perché la scorsa estate, dopo una lunga trattativa, il contratto del tecnico, fresco vincitore di uno scudetto, è stato prolungato solo fino al 2026.

Che la dirigenza nerazzurra abbia quindi intenzione, presto o tardi, di chiudere questa storia bella e vincente è palese. E lo stesso Inzaghi ormai sembrerebbe essersene fatto una ragione, come dimostrato dai continui ammiccamenti con le squadre di Premier.

Il suo futuro in Inghilterra è ormai quasi certo. Resta da capire su che panchina. Ma intanto in casa Inter si fa strada, su tutti, il nome di un possibile erede. Ed è un nome in grado di far sognare la piazza.

Inter, addio Inzaghi: sulla panchina nerazzurra arriva un top coach

Per una squadra dal blasone internazionale come l’Inter la possibilità di poter ripartire da un giovane tecnico emergente non esiste. La dirigenza, in caso di divorzio da Inzaghi, farà di tutto per portare a casa il miglior allenatore attualmente sul mercato. E tra i tanti nomi di top coach in cerca di nuove avventure, ce n’è uno che più di tutti ha attirato le attenzioni di Marotta e soci: Diego Simeone.

Il Cholo, peraltro ex nerazzurro da calciatore, ha rinnovato da poco il suo contratto con l’Atletico Madrid fino al 2027. Tuttavia le possibilità che rimanga sulla panchina dei Colchoneros fino alla scadenza dell’accordo sono sempre meno. La dirigenza del club madrileno è infatti convinta che sarà difficile per l’argentino, alla guida dell’Atletico dal 2011, riuscire a mantenere ancora a lungo alto il livello della squadra.

Il suo ciclo a Madrid, dopo circa tredici anni ricchi di successi, trionfi, cadute improvvise e straordinarie risalite, starebbe per concludersi. Lo dimostrerebbero le difficoltà di questo inizio di stagione, con un terzo posto in Liga, già a sette punti dalla capolista Barça, e i due ko collezionati in Champions in quattro partite. Troppi per una squadra altamente ambiziosa.

Per questo motivo i vertici del club starebbero cercando un sostituto (si va da Unai Emery a Fernando Torres). E nel frattempo Simeone non starebbe certo con le mani in mano. Anzi, in caso di divorzio imminente con l’Atletico la sua candidatura per l’Inter diventerebbe sempre più probabile.

Anche perché lo stesso Cholo, in passato, non ha nascosto la sua voglia di allenare il club nerazzurro. E riecheggiano oggi queste sue dichiarazioni di alcuni anni fa: “Un giorno allenerò l’Inter, l’ho sempre detto. Non so quando, ma succederà nel momento in cui deve succedere“.