Marotta colpisce ancora e Dimarco rischia il posto: colpo incredibile

Le ultime notizie sul calciomercato dell’Inter preoccupano Dimarco: Marotta sta per mettere a segno un grosso colpo per la fascia sinistra.

Sono tanti i giocatori protagonisti di questo buon inizio di stagione dell’Inter. In campionato i nerazzurri di Simone Inzaghi sono a un punto dalla capolista Napoli mentre in Champions League hanno ottime chances di qualificazione agli ottavi senza passare per il playoff. Merito anche di calciatori come Federico Dimarco, ormai diventato un elemento imprescindibile per la Beneamata (e anche per la Nazionale italiana).

Sono già 152 le sue presenze con l’Inter, caratterizzate da 15 gol e una grande quantità di assist, giocate e sgroppate sulla fascia, senza dimenticare i preziosissimi interventi difensivi. L’ex Parma è ormai un giocatore completo, capace di interpretare più ruoli e di garantire sempre un rendimento molto elevato.

Eppure, almeno stando agli ultimi rumors, sembra che per il futuro Marotta stia guardando anche a un altro giocatore che potrebbe occupare la fascia sinistra. Dimarco – che guadagna 4 milioni di euro a stagione – ha un contratto con l’Inter fino al 2027 e il club nerazzurro ha già fatto capire di voler continuare a puntare su di lui. Tuttavia le voci di mercato non possono farlo stare troppo tranquillo.

Marotta taglia Dimarco: il sostituto arriva dalla Premier

Secondo quanto riportato dal sito Fichajes.net, infatti, pare che l’Inter stia manifestando un certo interesse per Oleksandr Zinchenko. L’esterno ucraino è legato all’Arsenal fino al 2026 ma negli ultimi tempi non sta trovando spazio nell’undici titolare di Arteta. La concorrenza è sempre più agguerrita e per questo i suoi agenti sono disposti ad ascoltare eventuali offerte.

Potrebbe provarci proprio l’Inter, che sta ragionando sull’opportunità di prendere un giocatore di grande qualità come Zinchenko a un prezzo più basso rispetto al previsto. Gli obiettivi dei nerazzurri sono sempre profili che possano mettere a disposizione qualità, versatilità ed esperienza internazionale: tre aspetti che Marotta ritrova pienamente nell’esterno dei Gunners.

Zinchenko, dal canto suo, sembra gradire il corteggiamento dell’Inter, senza dubbio una delle squadre più importanti nel panorama europeo. Il 27enne potrebbe cogliere l’occasione per trasferirsi in Serie A e tornare a giocare con molta più continuità. In molti infatti sono convinti che l’arrivo di Zinchenko toglierebbe a Dimarco la titolarità indiscussa: con un concorrente di questo livello l’esterno italiano non giocherebbe più la stragrande maggioranza delle partite.