Ritorno o tradimento: affare assurdo Milan-Juve

Il calciomercato di Milan e Juventus si intreccia con i rossoneri ed i bianconeri che sono sulle tracce dello stesso calciatore in vista della prossima sessione di mercato.

Il Milan e la Juventus sono pronte ad affrontarsi nella sfida di campionato che dirà molto sulle ambizioni di entrambi i club in questa Serie A. Nel frattempo le dirigenze sono pronte a battagliare anche in sede di mercato per un giocatore finito nel mirino delle due società.

Gennaio si avvicina e le voci di mercato sono sempre più insistenti. Milan e Juventus sanno bene dove devono agire per sistemare le proprie rose ma i club sono anche attenti a quelle che potrebbero diventare occasioni di mercato nelle prossime settimane. I due club italiani sono infatti pronti a sfidarsi per cercare di riportare in Italia una grande talento. Un colpo, che se dovesse andare a buon fine, potrebbe rappresentare da un lato un gradito ritorno e dall’altro un tradimento.

Calciomercato, sfida tra Milan e Juventus: colpo in arrivo

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, sia il Milan che la Juventus sarebbero sulle tracce di Brahim Diaz per provare a riportare in Italia il calciatore che con la maglia rossonera ha già fatto molto bene risultando decisivo nella conquista dello scudetto nel 2022.

Il trequartista classe 1999 sta trovando poco spazio alla corte di Carlo Ancelotti in questa parte di campionato ed è pronto a cambiare maglia per trovare maggiore continuità. Con la nazionale del Marocco sta dimostrando tutte le sue qualità, risultando decisivo sia in fase realizzativa che di contributo al gioco della squadra africana. L’idea di Milan e Juventus è quella di strappare un prestito con diritto di riscatto al Real Madrid per poi valutarne l’acquisto a titolo definitivo in estate.

Milan e Juventus non sono però le uniche squadre sulle tracce del campione classe 1999 con il Liverpool che avrebbe messo nel mirino il trequartista già in vista della sessione di mercato invernale. Brahim Diaz piace infatti molto ad Arne Slot, pronto ad inserirlo nella batteria delle mezzepunte a sua disposizione in vista della seconda parte di stagione.

Molto dipenderà da quello che sarà lo spazio che Carlo Ancelotti vorrà dedicare all’ex Milan durante le restanti settimane che mancano alla chiusura dell’anno. Se non dovesse esserci continuità, Brahim Diaz potrebbe decidere di cambiare aria per provare a rilanciarsi con la maglia di un’altra big europea.