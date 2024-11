Accolto il ricorso, classifica nerazzurra stravolta: c’è la data

Nuovi problemi in vista e classifiche stravolte dalla giustizia sportiva nel calcio italiano: questa volta riguarda il club nerazzurro! C’è la data

L’intervento della giustizia sportiva in Italia è sempre dietro l’angolo. Sono tante le classifiche stravolte e riscritte per fatti avvenuti extra-calcio tra problemi finanziari o altre violazioni. Nel corso degli anni sono stati tanti i casi eclatanti. Il più importante che si ricordi, avvenuto di recente, è quello legato alla Juve di due stagioni fa penalizzata per la manovra stipendi e il mancato rispetto del Fair Play Finanziario.

L’anno scorso casi analoghi sono capitati in Premier League, il torneo più bello al mondo con l’Everton e il Nottingham Forrest salve per il rotto della cuffia nonostante pesanti penalizzazioni. Non finisce qui perché i problemi derivanti dal FPF potrebbero presto colpire di nuovo gli inglesi e nel mirino questa volta ci sono big come Manchester City e Chelsea. In Italia, invece, qualche caso di classifica riscritta dalla giustizia sportiva si è avuta in serie C con diverse penalità e soprattutto in serie B. Due le vicende che riguardano la cadetteria.

Classifica ribaltata per i nerazzurri, ricorso accolto: la situazione

La prima è la penalizzazione di 4 punti del Cosenza per il mancato versamento di alcune quote Irpef. Poi c’è il caso ritornato alla ribalta proprio in queste ore e riguarda Cittadella-Pisa. La gara fu giocata lo scorso 27 agosto e terminò, sul campo, con il punteggio di 1-1.

Il risultato però non fu omologato in quanto i veneti schierarono un giocatore non presente in distinta per un errore. I toscani, dopo un ricorso, hanno avuto vinta la gara per 0-3 ed è questo il risultato che oggi appare sul tabellino. Ma non era ancora detta l’ultima parola, perché il Cittadella ha fatto un ulteriore ricorso che è stato accolto proprio nelle ultime ore! Quei due punti in più possono essere decisivi, come lo sono oggi guardando la classifica, nella corsa alla serie A per gli uomini di Pippo Inzaghi. Cosa succederà?

Secondo quanto appreso dal portale TMW, il controricorso dei granata è stato accolto e sarà discusso al Collegio di Garanzia mercoledì 27 novembre alle 13. Ancora qualche giorno e poi si metterà la parola fine a questa vicenda, trattandosi dell’ultimo grado di giustizia. Due le opzioni possibili: confermare lo 0-3 oppure ripristinare l’1-1 che aveva detto il campo. I rischi di stravolgimento della classifica sia per la zona promozione che per quella retrocessione sono belli importanti.