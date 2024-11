Bomba Kvaratskhelia, 120 milioni: è stato contattato

Scoppia la bomba per Khvicha Kvaratskhelia: il georgiano può salutare il Napoli! 120 milioni di euro, è stato già contattato: la situazione

Khvicha Kvaratskhelia anche nel Napoli di Conte è sicuramente l’uomo in più, l’astro splendente della squadra che continua a fare la differenza. Sono finiti i tempi di stupore in cui ogni settimana mostrava un nuovo colpo da lasciar senza parole e trascinare i partenopei verso lo scudetto. Adesso è tra i grandissimi del campionato ed è ben studiato dalle squadre rivali che lo temono come pochi. Spesso anche ingabbiato in asfissianti marcature.

Eppure il suo contratto è ancora fermo a quello iniziale, firmato nell’estate 2022. Attualmente guadagna intorno al milione e mezzo di euro circa a stagione, cifra variabile con alcuni bonus ma comunque bassa rispetto gli altri top player in serie A e a livello mondiale. Il georgiano sta discutendo da tempo con il Napoli di un possibile rinnovo che al momento però non è ancora arrivato.

Kvaratskhelia e il Napoli si dicono addio? Offerta da 120 milioni!

C’è ancora distanza tra la richiesta e la proposta con gli agenti del classe 2001 che hanno chiesto uno stipendio da 8 milioni di euro mentre De Laurentiis vuole arrivare massimo a 6. Inoltre ci sono discordanze anche sulla possibile clausola rescissoria da inserire nell’accordo. E intanto il fantasista ha iniziato i dialoghi con altri club.

Pur essendo ancora distante la scadenza del contratto è chiaro che senza un nuovo accordo la prossima estate il giocatore si guarderà intorno e probabilmente opterà per l’addio. Arrivano voci direttamente dalla Spagna di una possibile offerta da capogiro per il Napoli. Secondo quanto riferito dal media Sport, sul georgiano c’è il Barcellona.

Il club catalano ha già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore in quanto vuole fortemente l’azzurro alla propria corte. I dialoghi stanno proseguendo e sembra ci sia anche predisposizione da parte di Kvara ad accettare l’eventuale trasferimento. Ovviamente il tutto andrà trattato col Napoli che ostacolerà in ogni modo la partenza del suo giocatore più rappresentativo. Per De Laurentiis vale almeno tre cifre e infatti la discordanza sulla clausola vede il patron azzurro volerla fissare a 120 milioni, gli agenti del giocatore a 80.

Il Barcellona ha bisogno di risparmiare il più possibile e al momento la prima cifra sembra essere fuori dalla sua portata mentre per la seconda l’idea di Laporta e Deco è quella di proporre qualche proposta “creativa” al Napoli, magari con l’inserimento di contropartite o un pagamento dilazionato in più anni. Le prossime settimane si annunciano cruciali per capire se questa trattativa andrà avanti o meno. Se si riuscirà a trovare un accordo tra Kvara e il Barça sarà più facile poi andare a trattare col Napoli che a quel punto potrebbe accettare l’addio del suo asso, se ben pagato, anche per non ritrovarsi tra un anno nella situazione affrontata la scorsa estate con Osimhen.