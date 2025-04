Pronto il regalo per Conte: arriva direttamente dalla Juve

Il primo colpo per convincere Conte arriva direttamente dalla Juventus: Manna vuole chiudere in tempi brevi.

Mancano cinque giornate al termine del campionato e la lotta scudetto è ormai ristretta a Inter e Napoli. Nerazzurri e partenopei sono appaiati in vetta a 71 punti: il Napoli, vincendo a Monza, ha agganciato l’Inter che è invece caduta nel finale a Bologna. Antonio Conte sta provando a regalare uno straordinario sogno ai tifosi napoletani, ovvero vincere di nuovo lo scudetto dopo il tricolore conquistato due stagioni fa.

La speranza del club del presidente Aurelio De Laurentiis è che a prescindere da come finirà questo campionato Conte decida di rimanere sulla panchina del Napoli. Per questo la società sta già programmando un mercato importante per convincere il tecnico salentino. Stando agli ultimi rumors sembra che il Napoli voglia pescare anche in casa Juve.

Le dichiarazioni di Michele Fratini a Radio Marte lasciano intendere che gli azzurri hanno messo gli occhi su un giovane talento che in questa stagione si è messo in mostra con la maglia bianconera. Il dirigente e talent scout, nel corso di Marte Sport Live, ha affermato che nel mirino del club partenopeo è finito anche Nicolò Savona.

Dalla Juve al Napoli: che regalo per Conte

Il nome del giovane juventino è stato fatto proprio da Antonio Conte, che lo considera l’elemento ideale per ricoprire il ruolo di vice Di Lorenzo. Un’idea sposata anche dal ds napoletano, Giovanni Manna, che ovviamente conosce molto bene Savona: il classe 2003 è legato da un contratto con la Juventus fino al 2029 ma i margini per una trattativa sembrano esserci.

Finora Savona ha collezionato 33 presenze stagionali con la maglia bianconera, mettendo a segno due reti in Serie A e realizzando anche un assist per l’1-1 nel derby con il Torino. Con Tudor ha finora avuto poco spazio: l’allenatore croato lo ha fatto scendere in campo un quarto d’ora all’Olimpico contro la Roma e lo ha fatto poi entrare nel finale del match casalingo contro il Lecce.

Oltre a Savona il Napoli segue anche altri due giovani talenti. Sempre secondo Fratini il ds Manna è molto interessato all’attaccante italo-argentino Augustin Modica del Rosario Central (cercato anche dalla Juve). Inoltre il Napoli monitora con attenzione Rodrigo Mora, classe 2007 del Porto che ha fatto il suo debutto a 15 anni.