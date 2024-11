Pogba gratis nella Capitale: hanno già deciso

Paul Pogba è pronto a firmare con il club della Capitale: il centrocampista ha deciso, l’opzione è davvero clamorosa per l’ex Juve

Lo scorso 15 novembre l’annuncio ufficiale. Un comunicato stringato in cui la Juventus ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto a decorrere dal 30 novembre. Finisce così la storia tra la Juventus e Paul Pogba, con il centrocampista francese che di fatto sta vivendo ultima settimana da calciatore bianconero.

Non avrebbe voluto finisse così, il Polpo il più di un’occasione ha svelato come gli sarebbe piaciuto ritornare in campo con la maglia bianconera indosso ed invece non potrà più farlo. La squalifica per doping lo tiene fermo da oltre un anno, dallo scorso ottobre e così la seconda avventura in bianconero si è chiusa mestamente, senza che il classe ’93 potesse dare un reale contributo al club.

Proverà a farlo ora in un altro club: la riduzione della squalifica da doping gli permetterà di essere in campo già a marzo. Certo, il lunghissimo stop indicerà non poco, considerato come debba riacquistare la forma partita ma di certo per il finale di stagione avere un’arma in più come Pogba – quello della prima esperienza alla Juve – può essere decisamente determinante.

Pogba, ecco la firma: scelto il club dove giocherà a partire da gennaio

Paul Pogba dal prossimo 1° dicembre sarà quindi libero da ogni impegno contrattuale. Potrà però firmare con un nuovo club solo a partire dal 2 gennaio, quando si aprirà ufficialmente la sessione invernale di mercato. Un tempo sufficiente per guardarsi intorno e scegliere con grande accuratezza il prossimo club dove rilanciare la sua carriera.

Pogba, infatti, ha appena 31 anni e punta a riconquistare anche la maglia della Nazionale transalpina. Ecco perché la sua intenzione – nonostante diverse offerte dall’Arabia – sia quella di restare in Europa. Stando a quanto affermano i media spagnoli, Pogba si sarebbe offerto all’Atletico Madrid, intrigato dall’opportunità di giocare nel campionato spagnolo, su campi mai calcati dal centrocampista.

Un’opzione che, però, non stuzzica particolrmente Diego Simeone. Il Cholo vuole calciatori pronti nella sua rosa e non intende avviare esperimenti con atleti fermi da tempo, com’è il caso di Pogba. Nelle prossime settimane, ovviamente, poterbbe cambiare lo scenario, ma al momento resta un sogno del classe ’93 vestire la maglia dei colchoneros che dovrebbe restare tale.