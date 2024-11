Ancelotti ha deciso, lo prende dalla Serie A per 80 milioni

Il Real Madrid si prepara a fare spesa in Serie A in vista della prossima stagione con Carlo Ancelotti che ha chiesto alla propria dirigenza l’acquisto di una delle stelle del campionato.

Ansia per una big italiana che deve fare i conti con l’assalto del Real Madrid per una propria stella. Le merengues sono infatti decise nel fare un tentativo per uno dei migliori giocatori della Serie A.

Si avvicina il calciomercato invernale che aprirà i battenti a gennaio ma diverse squadre sono già al lavoro per quella che sarà la prossima stagione. Il Real Madrid guarda in Serie A per rinforzare la propria rosa ed è pronto a dare l’assalto ad un big assoluto, valutato dalla propria società circa 80 milioni di euro. Carlo Ancelotti ha fatto una richiesta ben precisa alla propria dirigenza che nei prossimi mesi cercherà di raggiungere un accordo con la società in questione.

Calciomercato, Real Madrid scatenato: maxi offerta da 80 milioni

Stando a quanto affermato da Elgoldigital.com, il Real Madrid avrebbe messo nel mirino Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter che potrebbe salutare al termine del campionato per permettere al club di fare cassa. La valutazione che i nerazzurri fanno del cartellino dell’ex Cagliari è di circa 80 milioni di euro ma non è da escludere che la trattativa possa chiudersi per qualche milione in meno.

Da alcune settimane il Real Madrid è sulle tracce di Martin Zubimendi, centrocampista spagnolo della Real Sociedad che ha una valutazione di circa 60 milioni di euro. Un profilo che piace molto allo staff del Real Madrid che preferirebbe però Nicolò Barella. L’Inter chiede circa 20 milioni in più per l’ex giocatore del Cagliari ma la sensazione è che a 70 milioni si possa trovare un’intesa tra le due società.

In Spagna c’è anche chi afferma che Nicolò Barella abbia già detto di sì al Real Madrid, interessato da una nuova avventura che gli permetterebbe di vestire la maglia di un’altra grande europea e competere ancora per grandi obiettivi. Le due società potrebbero intensificare i contatti già nelle prossime settimane per provare a trovare un’intesa in vista della prossima estate.

La cessione di Barella permetterebbe all’Inter di fare cassa con l’intenzione di andare a dare maggiore spazio in formazione ad un giocatore come Davide Frattesi che nella sua prima parte di avventura con la maglia dell’Inter ha fatto fatica a trovare spazio alla corte di Simone Inzaghi.