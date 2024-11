Colpo di scena Juve, arriva il bomber: via libera allo scambio

Colpo di scena in casa Juve: si lavora ad uno scambio, può esserci il via libera. Arriva il bomber, grande affare da parte di Giuntoli!

Cristiano Giuntoli e la Juve sono al lavoro per un possibile scambio che avrebbe del clamoroso. La tempistica non è ancora chiara, potrebbe essere a gennaio o più verosimilmente per la prossima stagione. In ogni caso, attualmente, nel reparto avanzato piemontese c’è sicuramente bisogno di un vice Dusan Vlahovic.

Milik non ha ancora recuperato dall’infortunio e non si sa quando lo farà, e da voci che girano Thiago Motta è spazientito dalla situazione e non vedrebbe di buon occhio il polacco. Meglio cederlo a gennaio e prendere un nuovo attaccante. Il serbo le ha dovute giocare tutte fino a infortunarsi. Era da settimane che accusava stanchezza e fatica. Inoltre il bomber classe 2000 non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo, gli incontri fin qui tra gli agenti e la società hanno portato solo a fumate grigie tendenti al nero. Con la scadenza al 2026 è obbligatorio trovare il prolungamento di contratto entro l’estate o sarà addio.

Juve, clamoroso scambio all’orizzonte! C’è il via libera? Thiago Motta gongola

La situazione venutasi a creare potrebbe rendere ancora più possibile questo scambio in vista dell’estate. Portarlo al termine già a gennaio significherebbe dover condividere l’attacco con il serbo e i due top player finirebbero per pestarsi i piedi. Meglio guardare in direzione della prossima stagione.

Joshua Zirkzee è letteralmente esploso con Thiago Motta che l’ha valorizzato al Bologna, fornendo un’annata al top. L’olandese è così arrivato al Manchester United dove tutto sommato sta facendo bene, pur non avendo gli stessi numeri che aveva in rossoblù. Anche perché i “Red Devils” stanno trovando difficoltà e navigano addirittura nella zona medio-bassa della classifica di Premier League. Thiago Motta farebbe i salti di gioia al solo pensiero di riavere il “suo” bomber.

Ecco perché si sta profilando uno scambio che riguarda proprio il classe 2001 tra la Juve e il Manchester. Gli inglesi, in cambio, chiederebbero Douglas Luiz che l’anno scorso aveva fatto benissimo in Premier con l’Aston Villa ma a Torino sta trovando tantissime difficoltà. E sembra che tra lui e il tecnico italo-brasiliano non sia scoccata la scintilla. Insomma uno scambio Douglas Luiz-Zirkzee farebbe felici tutte le parti in causa. La pista è concreta e ne ha parlato anche il giornalista Graziano Carugo Campi su “X”. Nelle prossime settimane se ne saprà di più.