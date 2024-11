Dall’Arabia al Milan: sta succedendo davvero

Arriva una clamorosa indiscrezione di mercato in vista del nuovo anno che riguarda anche il Milan ed il tanto chiacchierato calcio arabo.

Da qualche anno a questa parte i personaggi più esimi ed influenti dell’Arabia Saudita, famiglia reale compresa, hanno deciso di investire fortemente nel calcio internazionale. Non solo acquistando calciatori di spessore mondiale per arricchire il livello della Saudi Pro League, ma anche diventando partner o sponsor di numerose società sportive occidentali.

Basti pensare a tutte le edizioni della Supercoppa Italiana e di quella spagnola che si sono già disputate a Gedda o Riyadh, presso i modernissimi impianti sportivi del paese arabo. Oppure le partnership commerciali messe in piedi negli ultimi anni, con la volontà di aumentare fatturato e visibilità grazie allo sport più seguito e praticato al mondo, un tempo non così popolare dalle parti del Medio Oriente.

Una delle ultime mosse dei proprietari sauditi per rendere il proprio calcio ancora più competitivo e di appeal internazionale è quella di piazzare i migliori talenti d’Arabia in vari club europei, così da alzare l’asticella e inserirsi in pianta stabile nel calcio che conta. Il primo esempio è quello del terzino Saud Abdulhamid, acquistato dalla Roma in estate, anche se non sta trovando grande spazio in Serie A.

La Saudi Pro League manda in Europa i suoi talenti: il Milan valuta l’attaccante

Abdulhamid è solo il primo esperimento di un’operazione che i proprietari dei club sauditi intendono portare avanti, anche nella sessione di mercato di gennaio. L’idea, almeno secondo il portale All about SPL, è quella di mandare in Europa almeno 3-4 calciatori di talento per potersi integrare nel calcio più seguito e competitivo e dare una buona immagine dello sviluppo del campionato saudita.

Il Milan è chiamato in causa in questa sorta di progetto. Infatti, sempre secondo la fonte già citata, i rossoneri potrebbero accogliere un giovane attaccante di nazionalità saudita che arriverebbe già a gennaio prossimo. Si tratta di Abdullah Radif, punta classe 2003 di proprietà dell’Al-Hilal ma attualmente in prestito all’Al-Ettifaq, squadra allenata da Steven Gerrard.

Radif è dunque un centravanti di prospettiva, fisicamente prestante e abile nel gioco aereo, anche se si deve un po’ sbloccare dal punto di vista realizzativo. Nonostante la giovanissima età vanta già 14 gettoni con la nazionale dell’Arabia Saudita. Il Milan valuterà questa proposta, magari inserendo il 21enne arabo a stagione in corso dandogli il tempo di integrarsi e mettere piede a San Siro con tutta la calma possibile.

Un’operazione che, secondo molti pareri, avrebbe a che fare più con il marketing che con questioni tecniche. Staremo a vedere se il Milan di Ibrahimovic e mister Fonseca avallerà lo sbarco di questo giovane saudita per far contenti tutti.